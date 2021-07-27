https://ria.ru/20210727/liviya-1743110247.html

В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ

В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2021

В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ

Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали, передает ливийское агентство AAC со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:08

2021-07-27T15:08

2021-07-27T15:34

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали, передает ливийское агентство AAC со ссылкой на источники.Согласно источникам, нападение совершили несколько боевиков, предположительно, принадлежащих к вооруженным группировкам, действующим на западе Ливии. Сообщается, что ряд заключенных сбежали, кроме того, во время нападения был похищен автомобиль, принадлежащий руководству тюрьмы.По информации ливийского телеканала 218, нападавшие связали охрану исправительного учреждения.

https://ria.ru/20210719/liviya-1741877374.html

бени-валид

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бени-валид, ливия, в мире