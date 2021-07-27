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В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2021
В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали, передает ливийское агентство AAC со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:08
2021-07-27T15:34
бени-валид
ливия
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали, передает ливийское агентство AAC со ссылкой на источники.Согласно источникам, нападение совершили несколько боевиков, предположительно, принадлежащих к вооруженным группировкам, действующим на западе Ливии. Сообщается, что ряд заключенных сбежали, кроме того, во время нападения был похищен автомобиль, принадлежащий руководству тюрьмы.По информации ливийского телеканала 218, нападавшие связали охрану исправительного учреждения.
https://ria.ru/20210719/liviya-1741877374.html
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бени-валид, ливия, в мире
15:08 27.07.2021 (обновлено: 15:34 27.07.2021)
 
В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ

Агентство AAC: в Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали, передает ливийское агентство AAC со ссылкой на источники.
Согласно источникам, нападение совершили несколько боевиков, предположительно, принадлежащих к вооруженным группировкам, действующим на западе Ливии. Сообщается, что ряд заключенных сбежали, кроме того, во время нападения был похищен автомобиль, принадлежащий руководству тюрьмы.
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По информации ливийского телеканала 218, нападавшие связали охрану исправительного учреждения.
 
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