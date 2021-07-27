https://ria.ru/20210727/liviya-1743110247.html
В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2021
В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали, передает ливийское агентство AAC со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:08
2021-07-27T15:08
2021-07-27T15:34
бени-валид
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_f74899539f210e27e32c6d643d7d2ada.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали, передает ливийское агентство AAC со ссылкой на источники.Согласно источникам, нападение совершили несколько боевиков, предположительно, принадлежащих к вооруженным группировкам, действующим на западе Ливии. Сообщается, что ряд заключенных сбежали, кроме того, во время нападения был похищен автомобиль, принадлежащий руководству тюрьмы.По информации ливийского телеканала 218, нападавшие связали охрану исправительного учреждения.
https://ria.ru/20210719/liviya-1741877374.html
бени-валид
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_abf55d399f8dc35ae0e59a9278fdd42b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бени-валид, ливия, в мире
15:08 27.07.2021 (обновлено: 15:34 27.07.2021)
В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
Агентство AAC: в Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали