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Тамбовская область
https://ria.ru/20210727/kvartiry-1743164742.html
В Тамбовской области в этом году для детей-сирот приобретут 221 квартиру
В Тамбовской области в этом году для детей-сирот приобретут 221 квартиру - РИА Новости, 27.07.2021
В Тамбовской области в этом году для детей-сирот приобретут 221 квартиру
В Тамбовской области в этом году планируют приобрести 221 квартиру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на эти цели выделено более 330... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:15
2021-07-27T19:15
тамбовская область
жилье
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 27 июл - РИА Новости. В Тамбовской области в этом году планируют приобрести 221 квартиру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на эти цели выделено более 330 миллионов рублей, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Эти планы были озвучены на еженедельном совещании, которое провел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Около 66 миллионов рублей из выделенной суммы - средства федерального бюджета, остальные предоставил областной бюджет.Глава региона призвал ответственных лиц оперативнее объявлять аукционы, чтобы возможные риски по удорожанию строительных и отделочных материалов не повлияли на рост стоимости квадратного метра жилья с социальной отделкой.Он подчеркнул, что уже выполнена большая работа по активизации выполнения госпрограмм строительства жилья для отдельных категорий граждан, однако на этом останавливаться нельзя."Учитывая ситуацию в строительной отрасли, следует понимать, что в этом году необходимо сделать задел на следующий год", - сказал Никитин.Губернатор поручил профильному управлению уже сейчас просчитать объемы предстоящего строительства и возможности развития рынка жилья в регионе, чтобы сохранить высокие темпы реализации программы на ближайшую перспективу.
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жилье, александр никитин, тамбовская область
19:15 27.07.2021
 

В Тамбовской области в этом году для детей-сирот приобретут 221 квартиру

© Depositphotos / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / Artur Verkhovetskiy
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ТАМБОВ, 27 июл - РИА Новости. В Тамбовской области в этом году планируют приобрести 221 квартиру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на эти цели выделено более 330 миллионов рублей, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Эти планы были озвучены на еженедельном совещании, которое провел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Около 66 миллионов рублей из выделенной суммы - средства федерального бюджета, остальные предоставил областной бюджет.
"На данный момент приобретены 64 квартиры. Остальные будут закуплены до конца текущего года. В этом году программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет выполнена в полном объеме. Возможно, даже цифры будут чуть выше запланированных", - приводит пресс-служба слова и.о. начальника областного управления градостроительства и архитектуры Александра Борзых.
Глава региона призвал ответственных лиц оперативнее объявлять аукционы, чтобы возможные риски по удорожанию строительных и отделочных материалов не повлияли на рост стоимости квадратного метра жилья с социальной отделкой.
"Следует приложить все усилия для заключения контрактов по сложившейся стоимости. Будем надеяться, что эта задача будет выполнена. Мы не имеем право подвести детей, для которых создана эта программа", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он подчеркнул, что уже выполнена большая работа по активизации выполнения госпрограмм строительства жилья для отдельных категорий граждан, однако на этом останавливаться нельзя.
"Учитывая ситуацию в строительной отрасли, следует понимать, что в этом году необходимо сделать задел на следующий год", - сказал Никитин.
Губернатор поручил профильному управлению уже сейчас просчитать объемы предстоящего строительства и возможности развития рынка жилья в регионе, чтобы сохранить высокие темпы реализации программы на ближайшую перспективу.
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