https://ria.ru/20210727/kvartiry-1743164742.html

В Тамбовской области в этом году для детей-сирот приобретут 221 квартиру

В Тамбовской области в этом году для детей-сирот приобретут 221 квартиру - РИА Новости, 27.07.2021

В Тамбовской области в этом году для детей-сирот приобретут 221 квартиру

В Тамбовской области в этом году планируют приобрести 221 квартиру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на эти цели выделено более 330... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:15

2021-07-27T19:15

2021-07-27T19:15

тамбовская область

жилье

александр никитин

тамбовская область

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ТАМБОВ, 27 июл - РИА Новости. В Тамбовской области в этом году планируют приобрести 221 квартиру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на эти цели выделено более 330 миллионов рублей, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Эти планы были озвучены на еженедельном совещании, которое провел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Около 66 миллионов рублей из выделенной суммы - средства федерального бюджета, остальные предоставил областной бюджет.Глава региона призвал ответственных лиц оперативнее объявлять аукционы, чтобы возможные риски по удорожанию строительных и отделочных материалов не повлияли на рост стоимости квадратного метра жилья с социальной отделкой.Он подчеркнул, что уже выполнена большая работа по активизации выполнения госпрограмм строительства жилья для отдельных категорий граждан, однако на этом останавливаться нельзя."Учитывая ситуацию в строительной отрасли, следует понимать, что в этом году необходимо сделать задел на следующий год", - сказал Никитин.Губернатор поручил профильному управлению уже сейчас просчитать объемы предстоящего строительства и возможности развития рынка жилья в регионе, чтобы сохранить высокие темпы реализации программы на ближайшую перспективу.

https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, александр никитин, тамбовская область