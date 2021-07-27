В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
Депутат Шеремет: ждем официальное заявление Турции по вопросу признания российского статуса Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Турции сформировать четкую и однозначную позицию в части признания российского статуса Крыма и прекратить политические игры с украинской стороной.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил "Ленте.ру", что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.
"Все это гадания на кофейной гуще. Анкаре следует сформировать четкую и однозначную позицию в части признания российского статуса Крыма и прекратить политические игры с киевскими властями, обещая им какую-то поддержку. Мы ждем официальное заявление Турции по этому вопросу", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, международное сообщество уже свыклось, что Крым навсегда вернулся на свою историческую родину в Россию.
"Турции стоит, прежде всего, уважать выбор крымчан. А он однозначен: Крым – это Россия, и другого варианта быть не может", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.