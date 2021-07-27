https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743071147.html

Проблема происхождения коронавируса политизирована – онлайн-опрос CGTN

Проблема происхождения коронавируса политизирована – онлайн-опрос CGTN - РИА Новости, 27.07.2021

Проблема происхождения коронавируса политизирована – онлайн-опрос CGTN

Аналитический центр CGTN опубликовал итоги онлайн-опроса: "Считаете ли вы, что вопрос о происхождении коронавируса нового типа сильно политизирован?". В... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:47

2021-07-27T11:47

2021-07-27T11:47

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китай

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МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Аналитический центр CGTN опубликовал итоги онлайн-опроса: "Считаете ли вы, что вопрос о происхождении коронавируса нового типа сильно политизирован?". В результате, 80% опрошенных утвердительно ответили на этот вопрос.Полный текст отчета в формате PDF: Политизирован ли вопрос происхождения коронавируса нового типа?Опрос стартовал 24 июля утром на аккаунтах CGTN в интернете на китайском, английском, русском, французском, испанском и арабском языках. По данным на вечер 25 июля, 90% испаноязычных, 88% франкоязычных, 83% русскоязычных, 70% англоязычных и 68% арабоязычных интернет-респондетов, участвовавших в опросе в Twitter, согласны с мнением, что "проблема происхождения коронавируса нового типа сильно политизирована".На аккаунте в Facebook 83% опрошенных (из числа репондентов на пяти языках) считают, что вопрос о происхождении коронавируса чересчур политизирован.А на китайской платформе Weibo за политизацию проблемы поиска источника коронавируса высказалось 95% опрошенных, что совпадает с мнением опрошенных на зарубежных аккаунтах соцсетей CGTN.Мнения и комментарии мирового интернет-сообщества заставляют задуматься. Так, один из англоязычных онлайн-респондентов отметил, что ВОЗ должна прилагать усилия для разрешения проблемы политического давления. Поиски происхождения коронавируса – это политическая стратегия США, направленная на сдерживание Китая. Испаноязычные интернет-комментаторы считают, что общественное мнение, связанное с происхождением вируса, находится под контролем СМИ. Франкоязычный участник онлайн-опроса отметил, что США пытаются сдержать развитие Китая под предлогом проблемы происхождения коронавируса. Согласно комментариям на арабском языке, вопрос о происхождении коронавируса был политизирован еще в период президентства Дональда Трампа, это ложь, сфабрикованная на Западе. Русскоязычный посетитель прямо указал, что это – война, развязанная западными странами.Согласно анализу CGTN, в комментариях в интернете люди чаще всего использовали такие ключевые фразы, как "политическое давление", "американские санкции", "контроль за СМИ", "экономическая компенсация" и "сдерживание Китая".Результаты опроса показали, что на платформе Twitter 83% интернет-респондентов, говорящих по-английски, по-испански, по-французски, по-арабски и по-русски, поддержали расследование источника происхождения коронавируса в разных странах; на платформе Facebook этот показатель составил 79%; на китайской платформе Weibo – 93%.Отвечая на вопрос "что сейчас является самым важным в глобальной противоэпидемической работе?", - абсолютное большинство мирового интернет-сообщества сделало свой выбор в пользу увеличения поставок вакцин, усиления лечения и закрытия районов с новыми вспышками COVID-19. При этом, по мнению интернет-аудитории, проблема поисков источника коронавируса не находится в числе приоритетных. На платформе Twitter только 17% интернет-пользователей поддерживают экстренный поиск источника происхождения коронавируса; на инспаноязычной платформе Facebook за эту позицию проголосовало лишь 2%.Таким образом, респонденты из разных стран мира, участвовавшие в онлайн-опросе, пришли к единому выводу: поиски источника происхождения коронавируса не смогут сдержать пандемию; проблема источника коронавируса - это инсинуации США, цель которых сдержать развитие Китая. Арабское интернет-сообщество призывает усилить глобальное распределение вакцин, выражая надежду, что Китай продолжит предоставление доступных и качественных вакцин всему миру.

https://ria.ru/20210723/otchet-1742621004.html

https://ria.ru/20210708/meditsina-1740485593.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай