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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743071147.html
Проблема происхождения коронавируса политизирована – онлайн-опрос CGTN
Проблема происхождения коронавируса политизирована – онлайн-опрос CGTN - РИА Новости, 27.07.2021
Проблема происхождения коронавируса политизирована – онлайн-опрос CGTN
Аналитический центр CGTN опубликовал итоги онлайн-опроса: "Считаете ли вы, что вопрос о происхождении коронавируса нового типа сильно политизирован?". В... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:47
2021-07-27T11:47
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Аналитический центр CGTN опубликовал итоги онлайн-опроса: "Считаете ли вы, что вопрос о происхождении коронавируса нового типа сильно политизирован?". В результате, 80% опрошенных утвердительно ответили на этот вопрос.Полный текст отчета в формате PDF: Политизирован ли вопрос происхождения коронавируса нового типа?Опрос стартовал 24 июля утром на аккаунтах CGTN в интернете на китайском, английском, русском, французском, испанском и арабском языках. По данным на вечер 25 июля, 90% испаноязычных, 88% франкоязычных, 83% русскоязычных, 70% англоязычных и 68% арабоязычных интернет-респондетов, участвовавших в опросе в Twitter, согласны с мнением, что "проблема происхождения коронавируса нового типа сильно политизирована".На аккаунте в Facebook 83% опрошенных (из числа репондентов на пяти языках) считают, что вопрос о происхождении коронавируса чересчур политизирован.А на китайской платформе Weibo за политизацию проблемы поиска источника коронавируса высказалось 95% опрошенных, что совпадает с мнением опрошенных на зарубежных аккаунтах соцсетей CGTN.Мнения и комментарии мирового интернет-сообщества заставляют задуматься. Так, один из англоязычных онлайн-респондентов отметил, что ВОЗ должна прилагать усилия для разрешения проблемы политического давления. Поиски происхождения коронавируса – это политическая стратегия США, направленная на сдерживание Китая. Испаноязычные интернет-комментаторы считают, что общественное мнение, связанное с происхождением вируса, находится под контролем СМИ. Франкоязычный участник онлайн-опроса отметил, что США пытаются сдержать развитие Китая под предлогом проблемы происхождения коронавируса. Согласно комментариям на арабском языке, вопрос о происхождении коронавируса был политизирован еще в период президентства Дональда Трампа, это ложь, сфабрикованная на Западе. Русскоязычный посетитель прямо указал, что это – война, развязанная западными странами.Согласно анализу CGTN, в комментариях в интернете люди чаще всего использовали такие ключевые фразы, как "политическое давление", "американские санкции", "контроль за СМИ", "экономическая компенсация" и "сдерживание Китая".Результаты опроса показали, что на платформе Twitter 83% интернет-респондентов, говорящих по-английски, по-испански, по-французски, по-арабски и по-русски, поддержали расследование источника происхождения коронавируса в разных странах; на платформе Facebook этот показатель составил 79%; на китайской платформе Weibo – 93%.Отвечая на вопрос "что сейчас является самым важным в глобальной противоэпидемической работе?", - абсолютное большинство мирового интернет-сообщества сделало свой выбор в пользу увеличения поставок вакцин, усиления лечения и закрытия районов с новыми вспышками COVID-19. При этом, по мнению интернет-аудитории, проблема поисков источника коронавируса не находится в числе приоритетных. На платформе Twitter только 17% интернет-пользователей поддерживают экстренный поиск источника происхождения коронавируса; на инспаноязычной платформе Facebook за эту позицию проголосовало лишь 2%.Таким образом, респонденты из разных стран мира, участвовавшие в онлайн-опросе, пришли к единому выводу: поиски источника происхождения коронавируса не смогут сдержать пандемию; проблема источника коронавируса - это инсинуации США, цель которых сдержать развитие Китая. Арабское интернет-сообщество призывает усилить глобальное распределение вакцин, выражая надежду, что Китай продолжит предоставление доступных и качественных вакцин всему миру.
https://ria.ru/20210723/otchet-1742621004.html
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коронавирус covid-19, китай
11:47 27.07.2021
 

Проблема происхождения коронавируса политизирована – онлайн-опрос CGTN

© AP Photo / Andy WongЛюди в масках на популярной торговой улице в Пекине
Люди в масках на популярной торговой улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Аналитический центр CGTN опубликовал итоги онлайн-опроса: "Считаете ли вы, что вопрос о происхождении коронавируса нового типа сильно политизирован?". В результате, 80% опрошенных утвердительно ответили на этот вопрос.
Полный текст отчета в формате PDF: Политизирован ли вопрос происхождения коронавируса нового типа?
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Опрос стартовал 24 июля утром на аккаунтах CGTN в интернете на китайском, английском, русском, французском, испанском и арабском языках. По данным на вечер 25 июля, 90% испаноязычных, 88% франкоязычных, 83% русскоязычных, 70% англоязычных и 68% арабоязычных интернет-респондетов, участвовавших в опросе в Twitter, согласны с мнением, что "проблема происхождения коронавируса нового типа сильно политизирована".
На аккаунте в Facebook 83% опрошенных (из числа репондентов на пяти языках) считают, что вопрос о происхождении коронавируса чересчур политизирован.
А на китайской платформе Weibo за политизацию проблемы поиска источника коронавируса высказалось 95% опрошенных, что совпадает с мнением опрошенных на зарубежных аккаунтах соцсетей CGTN.
Мнения и комментарии мирового интернет-сообщества заставляют задуматься. Так, один из англоязычных онлайн-респондентов отметил, что ВОЗ должна прилагать усилия для разрешения проблемы политического давления. Поиски происхождения коронавируса – это политическая стратегия США, направленная на сдерживание Китая. Испаноязычные интернет-комментаторы считают, что общественное мнение, связанное с происхождением вируса, находится под контролем СМИ. Франкоязычный участник онлайн-опроса отметил, что США пытаются сдержать развитие Китая под предлогом проблемы происхождения коронавируса. Согласно комментариям на арабском языке, вопрос о происхождении коронавируса был политизирован еще в период президентства Дональда Трампа, это ложь, сфабрикованная на Западе. Русскоязычный посетитель прямо указал, что это – война, развязанная западными странами.
Согласно анализу CGTN, в комментариях в интернете люди чаще всего использовали такие ключевые фразы, как "политическое давление", "американские санкции", "контроль за СМИ", "экономическая компенсация" и "сдерживание Китая".
"Поддерживаете ли вы предложение искать источник коронавируса в разных странах?", – этот вопрос стал вторым в онлайн-опросе общественного мнения CGTN.
Результаты опроса показали, что на платформе Twitter 83% интернет-респондентов, говорящих по-английски, по-испански, по-французски, по-арабски и по-русски, поддержали расследование источника происхождения коронавируса в разных странах; на платформе Facebook этот показатель составил 79%; на китайской платформе Weibo – 93%.
Отвечая на вопрос "что сейчас является самым важным в глобальной противоэпидемической работе?", - абсолютное большинство мирового интернет-сообщества сделало свой выбор в пользу увеличения поставок вакцин, усиления лечения и закрытия районов с новыми вспышками COVID-19. При этом, по мнению интернет-аудитории, проблема поисков источника коронавируса не находится в числе приоритетных. На платформе Twitter только 17% интернет-пользователей поддерживают экстренный поиск источника происхождения коронавируса; на инспаноязычной платформе Facebook за эту позицию проголосовало лишь 2%.
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Таким образом, респонденты из разных стран мира, участвовавшие в онлайн-опросе, пришли к единому выводу: поиски источника происхождения коронавируса не смогут сдержать пандемию; проблема источника коронавируса - это инсинуации США, цель которых сдержать развитие Китая. Арабское интернет-сообщество призывает усилить глобальное распределение вакцин, выражая надежду, что Китай продолжит предоставление доступных и качественных вакцин всему миру.
 
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