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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743069578.html
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с COVID-19
Более 1 тыс человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ находятся 552 человека, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:41
2021-07-27T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 1 тыс человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ находятся 552 человека, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1072 человека. На ИВЛ находятся 552 человека", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 4 912 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
11:41 27.07.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 1 тыс человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ находятся 552 человека, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 2 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1072 человека. На ИВЛ находятся 552 человека", - сообщили в штабе.
Также в городе выздоровели ещё 4 912 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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