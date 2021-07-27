https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743069578.html

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с COVID-19

Более 1 тыс человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ находятся 552 человека, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:41

2021-07-27T11:41

2021-07-27T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 1 тыс человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ находятся 552 человека, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1072 человека. На ИВЛ находятся 552 человека", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 4 912 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html

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