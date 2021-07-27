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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:40

2021-07-27T11:40

2021-07-27T11:40

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здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,18%, 2. Орловская область, Республика Татарстан - 0,21%, 3. Кировская область - 0,24%", - говорится в сообщении.

россия

москва

кировская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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