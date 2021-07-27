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В России за сутки выписали 20 116 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 116 человек после COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
В России за сутки выписали 20 116 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 20 116 человек после COVID-19, за все время пандемии выздоровели 5 526 950 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:33
2021-07-27T11:33
2021-07-27T11:33
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 116 человек после COVID-19, за все время пандемии выздоровели 5 526 950 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 20 116 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 526 950", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 4912, Подмосковье - 1976, Санкт-Петербурге - 1918.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки выписали 20 116 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 116 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции