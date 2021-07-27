https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743067371.html

В России за сутки выписали 20 116 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 116 человек после COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021

В России за сутки выписали 20 116 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 20 116 человек после COVID-19, за все время пандемии выздоровели 5 526 950 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:33

2021-07-27T11:33

2021-07-27T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 116 человек после COVID-19, за все время пандемии выздоровели 5 526 950 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 20 116 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 526 950", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 4912, Подмосковье - 1976, Санкт-Петербурге - 1918.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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