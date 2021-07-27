Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/kiberataki-1743166576.html
"Разум восторжествовал". Джабаров оценил заявление США о кибератаках
"Разум восторжествовал". Джабаров оценил заявление США о кибератаках - РИА Новости, 27.07.2021
"Разум восторжествовал". Джабаров оценил заявление США о кибератаках
Заявление минюста США о непричастности российских властей к кибератакам против США является хорошим сигналом, свидетельствующим о том, что совместная работа... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:34
2021-07-27T19:34
россия
кибератаки
владимир джабаров
министерство юстиции сша
совет федерации рф
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление минюста США о непричастности российских властей к кибератакам против США является хорошим сигналом, свидетельствующим о том, что совместная работа Москвы и Вашингтона по борьбе с кибертерроризмом, к чему неоднократно призывал президент РФ Владимир Путин, будет наконец начата, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее во вторник заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия возглавляет список стран, с территории которых совершают кибератаки против США, однако Вашингтон не считает, что российские власти к ним причастны.Он подчеркнул, что в США, видимо, наконец поняли, что России незачем "выводить из строя какие-нибудь американские мясо-молочные комбинаты". "Этим занимаются хакеры, по сути - хулиганы, и, как неоднократно говорил наш президент, бороться с этим Россия и США должны сообща", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20210720/kitay-1741982279.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кибератаки, владимир джабаров, министерство юстиции сша, совет федерации рф, сша, в мире
19:34 27.07.2021
 
"Разум восторжествовал". Джабаров оценил заявление США о кибератаках

Сенатор Джабаров назвал заявление Минюста США о непричастности России к кибератакам хорошим сигналом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление минюста США о непричастности российских властей к кибератакам против США является хорошим сигналом, свидетельствующим о том, что совместная работа Москвы и Вашингтона по борьбе с кибертерроризмом, к чему неоднократно призывал президент РФ Владимир Путин, будет наконец начата, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее во вторник заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия возглавляет список стран, с территории которых совершают кибератаки против США, однако Вашингтон не считает, что российские власти к ним причастны.
"Наконец разум у американской стороны восторжествовал. Это заявление - хороший сигнал, свидетельствующий о том, что наши страны объединят усилия для борьбы с этой проблемой, что наконец начнут совместную работу специалисты", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что в США, видимо, наконец поняли, что России незачем "выводить из строя какие-нибудь американские мясо-молочные комбинаты". "Этим занимаются хакеры, по сути - хулиганы, и, как неоднократно говорил наш президент, бороться с этим Россия и США должны сообща", - сказал сенатор.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 10:42
МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках
 
РоссиякибератакиВладимир ДжабаровМинистерство юстиции СШАСовет Федерации РФСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
02:26Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Лента новостейМолния