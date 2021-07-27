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"Разум восторжествовал". Джабаров оценил заявление США о кибератаках
"Разум восторжествовал". Джабаров оценил заявление США о кибератаках - РИА Новости, 27.07.2021
"Разум восторжествовал". Джабаров оценил заявление США о кибератаках
Заявление минюста США о непричастности российских властей к кибератакам против США является хорошим сигналом, свидетельствующим о том, что совместная работа... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:34
2021-07-27T19:34
2021-07-27T19:34
россия
кибератаки
владимир джабаров
министерство юстиции сша
совет федерации рф
сша
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление минюста США о непричастности российских властей к кибератакам против США является хорошим сигналом, свидетельствующим о том, что совместная работа Москвы и Вашингтона по борьбе с кибертерроризмом, к чему неоднократно призывал президент РФ Владимир Путин, будет наконец начата, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее во вторник заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия возглавляет список стран, с территории которых совершают кибератаки против США, однако Вашингтон не считает, что российские власти к ним причастны.Он подчеркнул, что в США, видимо, наконец поняли, что России незачем "выводить из строя какие-нибудь американские мясо-молочные комбинаты". "Этим занимаются хакеры, по сути - хулиганы, и, как неоднократно говорил наш президент, бороться с этим Россия и США должны сообща", - сказал сенатор.
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россия, кибератаки, владимир джабаров, министерство юстиции сша, совет федерации рф, сша, в мире
"Разум восторжествовал". Джабаров оценил заявление США о кибератаках
Сенатор Джабаров назвал заявление Минюста США о непричастности России к кибератакам хорошим сигналом