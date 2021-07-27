https://ria.ru/20210727/kiberataki-1743154456.html
В США заявили о непричастности российских властей к кибератакам на страну
В США заявили о непричастности российских властей к кибератакам на страну - РИА Новости, 27.07.2021
В США заявили о непричастности российских властей к кибератакам на страну
Россия возглавляет список стран, с территории которых совершают кибератаки против США, однако Вашингтон не считает, что российские власти к ним причастны,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:18
2021-07-27T18:18
2021-07-27T18:22
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ВАШИНГТОН , 27 июл - РИА Новости. Россия возглавляет список стран, с территории которых совершают кибератаки против США, однако Вашингтон не считает, что российские власти к ним причастны, заявил во вторник заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг."Безусловно, первое место в этом списке занимает Россия. Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, но мы действительно полагаем, что (российские власти) не делают того, что могли бы, для их прекращения", - сказал Даунинг в ходе слушаний в Сенате США.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Как сообщали ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа нет, это неприемлемая, вредная позиция.
https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html
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россия, сша, в мире
18:18 27.07.2021 (обновлено: 18:22 27.07.2021)
В США заявили о непричастности российских властей к кибератакам на страну
Заместитель помощника генпрокурора Даунинг: российские власти не причастны к кибератакам против США