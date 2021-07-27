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Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города - РИА Новости, 27.07.2021
Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
Угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, заявил на брифинге представитель компании Chempark. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:30
2021-07-27T15:58
леверкузен
в мире
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, заявил на брифинге представитель компании Chempark.Ранее в компании сообщили, что один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести. Двое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии."Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение (об угрозе)", - заявил представитель компании.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 09.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
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леверкузен, в мире
15:30 27.07.2021 (обновлено: 15:58 27.07.2021)
 
Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города

Представитель Chempark: угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется

© REUTERS / Feuerwehr KoelnВзрыв на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Feuerwehr Koeln
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, заявил на брифинге представитель компании Chempark.
Ранее в компании сообщили, что один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести. Двое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв на мусоросжигающем предприятии в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 15:18
На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
"Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение (об угрозе)", - заявил представитель компании.
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 09.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
 
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