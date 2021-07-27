https://ria.ru/20210727/khimzavod-1743113665.html
Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города - РИА Новости, 27.07.2021
Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
Угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, заявил на брифинге представитель компании Chempark. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:30
2021-07-27T15:30
2021-07-27T15:58
леверкузен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743107917_0:518:815:976_1920x0_80_0_0_c6302f05d51f48c3d094e7b71b203580.jpg
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, заявил на брифинге представитель компании Chempark.Ранее в компании сообщили, что один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести. Двое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии."Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение (об угрозе)", - заявил представитель компании.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 09.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
https://ria.ru/20210727/vzryv-1743111331.html
леверкузен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743107917_0:376:815:987_1920x0_80_0_0_253ac8fbd88271abb72a76c968c85138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леверкузен, в мире
15:30 27.07.2021 (обновлено: 15:58 27.07.2021)
Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
Представитель Chempark: угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости.
Угроза для немецкого Леверкузена
после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, заявил на брифинге представитель компании Chempark.
Ранее в компании сообщили, что один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести. Двое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение (об угрозе)", - заявил представитель компании.
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 09.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.