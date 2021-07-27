https://ria.ru/20210727/khimzavod-1743113665.html

Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города

Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города - РИА Новости, 27.07.2021

Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города

Угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, заявил на брифинге представитель компании Chempark. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:30

2021-07-27T15:30

2021-07-27T15:58

леверкузен

в мире

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, заявил на брифинге представитель компании Chempark.Ранее в компании сообщили, что один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести. Двое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии."Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение (об угрозе)", - заявил представитель компании.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром около 09.40 (10.40 мск), причины пока не установлены, известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.

https://ria.ru/20210727/vzryv-1743111331.html

леверкузен

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леверкузен, в мире