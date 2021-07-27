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Казахстан заблокировал соцсеть LinkedIn
Казахстан заблокировал соцсеть LinkedIn - РИА Новости, 27.07.2021
Казахстан заблокировал соцсеть LinkedIn
Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn заблокирована в Казахстане по инициативе министерства информации и общественного развития (МИОР) из-за... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:56
2021-07-27T10:56
казахстан
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АЛМА-АТА, 27 июл - РИА Новости. Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn заблокирована в Казахстане по инициативе министерства информации и общественного развития (МИОР) из-за рекламы интернет-казино и создания фейковых аккаунтов, что нарушает законодательство страны, сообщила пресс-служба ведомства.В нем подчеркивается, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Казахстана, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin.Согласно пресс-релизу, министерство направило администрации сайта уведомление с требованием устраненить выявленные нарушения и удалить соответствующие материалы."Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса LinkedIn мер по устранению нарушений принято не было. В этой связи министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу", - сообщается в пресс-релизе.Мининформ Казахстана заверил, что если соцсеть устранит нарушения законодательства, доступ к ней будет восстановлен.
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казахстан, технологии, в мире
10:56 27.07.2021
 
Казахстан заблокировал соцсеть LinkedIn

Министерство информации Казахстана заблокировало соцсеть LinkedIn из-за нарушений законодательства

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Fotolia / maxkabakov
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АЛМА-АТА, 27 июл - РИА Новости. Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn заблокирована в Казахстане по инициативе министерства информации и общественного развития (МИОР) из-за рекламы интернет-казино и создания фейковых аккаунтов, что нарушает законодательство страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе LinkedIn был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами", - говорится в пресс-релизе МИОР.
В нем подчеркивается, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Казахстана, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin.
Согласно пресс-релизу, министерство направило администрации сайта уведомление с требованием устраненить выявленные нарушения и удалить соответствующие материалы.
"Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса LinkedIn мер по устранению нарушений принято не было. В этой связи министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу", - сообщается в пресс-релизе.
Мининформ Казахстана заверил, что если соцсеть устранит нарушения законодательства, доступ к ней будет восстановлен.
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