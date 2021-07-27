https://ria.ru/20210727/kazakhstan-1743060042.html

Казахстан заблокировал соцсеть LinkedIn

Казахстан заблокировал соцсеть LinkedIn - РИА Новости, 27.07.2021

Казахстан заблокировал соцсеть LinkedIn

Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn заблокирована в Казахстане по инициативе министерства информации и общественного развития (МИОР) из-за... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:56

2021-07-27T10:56

2021-07-27T10:56

казахстан

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в мире

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АЛМА-АТА, 27 июл - РИА Новости. Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn заблокирована в Казахстане по инициативе министерства информации и общественного развития (МИОР) из-за рекламы интернет-казино и создания фейковых аккаунтов, что нарушает законодательство страны, сообщила пресс-служба ведомства.В нем подчеркивается, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Казахстана, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin.Согласно пресс-релизу, министерство направило администрации сайта уведомление с требованием устраненить выявленные нарушения и удалить соответствующие материалы."Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса LinkedIn мер по устранению нарушений принято не было. В этой связи министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу", - сообщается в пресс-релизе.Мининформ Казахстана заверил, что если соцсеть устранит нарушения законодательства, доступ к ней будет восстановлен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, технологии, в мире