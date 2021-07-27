https://ria.ru/20210727/inflyatsiya-1743108128.html

Путин заявил о незначительной инфляции в России

Путин заявил о незначительной инфляции в России - РИА Новости, 27.07.2021

Путин заявил о незначительной инфляции в России

Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:55

2021-07-27T14:55

2021-07-27T15:27

россия

цены на нефть

антон силуанов

владимир путин

инфляция

экономика

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, на ситуацию повлияли как внутренние, так и внешние факторы.По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит 5,7 — 6,2%. В регуляторе на минувшей неделе отметили, что это выше ориентира, установленного на уровне четырех процентов. Российская экономика, по оценке ЦБ, достигла докризисного уровня, а потребительская активность превысила показатели до начала пандемии.

https://ria.ru/20210723/inflyatsiya-1742458987.html

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2021

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россия, цены на нефть, антон силуанов, владимир путин, инфляция, экономика