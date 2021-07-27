14:55 27.07.2021 (обновлено: 15:27 27.07.2021)
Путин заявил о незначительной инфляции в России
Путин: инфляция в России незначительна, но выходит за целевые ориентиры, важны выверенные шаги
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, на ситуацию повлияли как внутренние, так и внешние факторы.
"Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — еще раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы".
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит 5,7 — 6,2%. В регуляторе на минувшей неделе отметили, что это выше ориентира, установленного на уровне четырех процентов.
Российская экономика, по оценке ЦБ, достигла докризисного уровня, а потребительская активность превысила показатели до начала пандемии.