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Путин заявил о незначительной инфляции в России
Путин заявил о незначительной инфляции в России - РИА Новости, 27.07.2021
Путин заявил о незначительной инфляции в России
Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:55
2021-07-27T15:27
россия
цены на нефть
антон силуанов
владимир путин
инфляция
экономика
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, на ситуацию повлияли как внутренние, так и внешние факторы.По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит 5,7 — 6,2%. В регуляторе на минувшей неделе отметили, что это выше ориентира, установленного на уровне четырех процентов. Российская экономика, по оценке ЦБ, достигла докризисного уровня, а потребительская активность превысила показатели до начала пандемии.
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россия, цены на нефть, антон силуанов, владимир путин, инфляция, экономика
14:55 27.07.2021 (обновлено: 15:27 27.07.2021)
 
Путин заявил о незначительной инфляции в России

Путин: инфляция в России незначительна, но выходит за целевые ориентиры, важны выверенные шаги

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, на ситуацию повлияли как внутренние, так и внешние факторы.

"Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — еще раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы".

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником
Владимир Путин
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит 5,7 — 6,2%. В регуляторе на минувшей неделе отметили, что это выше ориентира, установленного на уровне четырех процентов.
Российская экономика, по оценке ЦБ, достигла докризисного уровня, а потребительская активность превысила показатели до начала пандемии.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 03:22
Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением
 
РоссияЦены на нефтьАнтон СилуановВладимир ПутинИнфляцияЭкономика
 
 
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