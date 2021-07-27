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В Греции непривитых сотрудников турфирм обязали еженедельно делать тесты

В Греции непривитых сотрудников турфирм обязали еженедельно делать тесты - РИА Новости, 27.07.2021

В Греции непривитых сотрудников турфирм обязали еженедельно делать тесты

В Греции непривитые работники предприятий туркомпаний и заведений общественного питания теперь обязаны еженедельно делать два теста на COVID-19, сообщило... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:28

2021-07-27T13:28

2021-07-27T13:30

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АФИНЫ, 27 июл — РИА Новости. В Греции непривитые работники предприятий туркомпаний и заведений общественного питания теперь обязаны еженедельно делать два теста на COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны."Результаты нужно выкладывать на электронной платформе Ergani", — говорится в сообщении ведомства. Первый анализ — это тест самодиагностики self-test: он предоставляется бесплатно государством и проводится в начале недели. Второй контроль — лабораторное экспресс-исследование, которое делают под ответственность сотрудника. Оно требует проверки работодателем, а результат объявляется до четверга каждой недели.

https://ria.ru/20200315/1568386513.html

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