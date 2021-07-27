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Лишить даже этого. Как в Киеве решили наказать россиян в Донбассе

Лишить даже этого. Как в Киеве решили наказать россиян в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2021

Лишить даже этого. Как в Киеве решили наказать россиян в Донбассе

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об автоматическом лишении гражданства Украины за получение российского паспорта. Инициаторы — члены... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:00

2021-07-27T08:00

2021-07-27T15:03

россия

"голос"

лнр

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донбасс

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госдума рф

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. В Верховной раде зарегистрировали законопроект об автоматическом лишении гражданства Украины за получение российского паспорта. Инициаторы — члены националистических фракций. Возможно, это своеобразный ответ на грядущее участие жителей Донбасса в парламентских выборах России. Украинский МИД уже возмущался тем, что в самопровозглашенных республиках дали такие права. Почему официальный Киев беспокоится из-за тех, у кого теперь документы с двуглавым орлом, узнавало РИА Новости.Ждали решения своей судьбыЗаконопроект предусматривает "автоматическую утрату гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора — Российской Федерации". Инициировали поправки Оксана Савчук от фракции националистической партия "Свобода", Наталья Пипа от "Голоса" и Николай Княжицкий от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Текст изменений на сайте парламента не публиковали.Вообще, официальный Киев довольно мягко относится к обладателям вторых паспортов. Так, в июле президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое обязало чиновников всего лишь сообщать в декларациях об отсутствии иностранного гражданства либо вида на жительство.Но все меняется, если речь заходит о тех, кто выбрал Россию. Одновременно с указом Зеленского украинский МИД возмутился тем, что в парламентских выборах в России будут участвовать новые граждане страны, живущие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.Отпор Москве у себя на сайте украинские дипломаты решили дать после того, как российский Центризбирком пояснил, как жители Донбасса смогут реализовать конституционное право. ЦИК утвердил процедуру дистанционного электронного голосования в семи регионах: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе. Так же действовать предлагают тем, кто не зарегистрирован по месту жительства в стране и получил гражданство в упрощенном порядке по указу российского президента от 24 апреля 2019-го.А в 2020-м глава российского государства подписал закон, согласно которому для подачи заявления на гражданство России не надо отказываться от иностранного паспорта. Суть соответствующих поправок тремя годами ранее разъяснял глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. "Получить справку (об отказе от гражданства. — Прим. ред.) Украины сейчас невозможно… Очень много людей ждут решения своей судьбы", — говорил он.Всего, по сведениям замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, российское гражданство с 2016-го по 2020-й получили около миллиона жителей Украины.Но в июле 2021-го украинское внешнеполитическое ведомство демонстративно возмутилось не только из-за Донбасса — оно традиционно выразило негодование из-за голосования в Крыму и Севастополе. "Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно навязали российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов", — поучали дипломаты Кремль.В заключение МИД Украины выдал основную претензию: прекратить "дальнейшую интеграцию населения Украины в политическое и социально-правовое пространство России".Официальный Киев неоднократно заявлял: к жителям Украины, получающим российский паспорт, будет особое отношение. В марте 2021-го министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя тему о двойном гражданстве, заявил, что здесь неизбежно лишь одно отступление от либеральной политики. "Единственное исключение — государство-агрессор", — подчеркнул он.Впрочем, Кулеба коснулся и вопроса патриотизма в целом. "Есть другой элемент: если у вас несколько паспортов, имеете ли вы право быть депутатом парламента? Можете ли вы быть министром? На такой должности человек должен быть гражданином одной страны — Украины", — утверждал глава МИД.Борьба продолжаетсяТо, что проблема актуальна для Украины, показал скандал с председателем партии "Голос" Кирой Рудык. В телеэфире она трижды отказалась ответить, имеет ли гражданство США. Вопрос, есть ли второй паспорт у тех или иных чиновников, поднимали не раз. Причина — толкование законодательства Украины, согласно которому получение иного гражданства или подданства ненаказуемо. Хотя у президента страны есть право лишить соответствующего статуса того, кто получил паспорт другого государства.О возможности двойного гражданства рассуждал и предшественник Кулебы на посту главы МИД Павел Климкин. И он точно так же сделал исключение лишь для обладателей паспортов с двуглавым орлом. "Никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами, на сегодня, пока есть агрессия, не может быть", — заявил он.Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что внесение законопроекта продиктовано в первую очередь соображениями политического пиара: "Это реакция на паспортизацию украинских граждан на Донбассе — попытка предупреждения и устрашения тех, кто планирует стать гражданином России".Эксперт указывает, что о практических результатах действий Киева говорить сложно. "Закон не имеет обратной силы, следовательно, он вряд ли коснется тех, кто получил российский паспорт раньше, — предполагает он. — Раздобыть данные о гражданстве будет крайне сложно, вряд ли Россия пойдет на сотрудничество с Украиной в этом вопросе".Для внутриукраинской политики история может иметь еще одно значение: власть, у которой в Раде большинство, все же предпочитает проводить некоторые инициативы чужими руками. "Это вроде и не официальная позиция, но как бы все и не против", — объясняет Бортник.Киевский политтехнолог Андрей Золотарев видит в идее законопроекта стремление к политическим эффектам. "Представителям секты "Армия, мова, вира" надо показать: "Ми не здамося без бою! Боротьба триває!" ("Мы не сдадимся без боя! Борьба продолжается!" (укр.). — Прим. ред.), — говорит он. — Но процесс идет, препятствовать ему нет возможности. В условиях неопределенности в Донбассе российское гражданство выглядит очень выгодным предложением. Почти миллион украинцев его приняли".Он уточняет, что законопроект — инициатива депутата Княжицкого от партии Порошенко, который продолжил дело патрона по выталкиванию Донбасса из Украины, а действующие власти не показали своего отношения к новой норме.В чем-то закон мог бы облегчить жизнь многим, сменившим паспорт. "Считать новых россиян автоматически утратившими украинское гражданство — даже какая-то забота. В целом же вся затея нацелена на Донбасс и Крым. В результате ценность гражданства Украины только упадет. Ничего рационального в таком решении нет, просто нужно показать активность", — рассуждает Золотарев.Все же в инициативе есть некая последовательность, уточняет политтехнолог. Она — шаг к введению правового статуса неграждан для нелояльного населения. Некоторые украинские политики черпают опыт и рабочие образцы в практике Прибалтийских республик, которые уже давно реализовали такой подход. Остается надеяться, добавляет эксперт, что идея не встретит поддержки в правящей фракции "Слуга народа". Во всяком случае, представители партии пока от законопроекта открещиваются.

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

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В Ростовскую область за гражданством РФ: жителям Донбасса вручили паспорта Жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик начали выдавать паспорта Российской Федерации. В Ростовскую область, где официально им вручили документ, людей привезли на специализированных автобусах. На данный момент в ГУ МВД России по Ростовской области поступило около 12000 заявлений о приобретении гражданства РФ. 2021-07-27T08:00 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, "голос", лнр, днр, донбасс, петр порошенко, мид украины, госдума рф, верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий козак, севастополь, киев