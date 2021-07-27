Онлайн-конференция о проекте "Без срока давности. Беларусь"
29 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Память о нацистском геноциде. Российско-белорусский проект "Без срока давности. Беларусь"".
Участники:
- член Общественной палаты РФ, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- директор фонда "Историческая память", член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр ДЮКОВ;
- директор Национального архива Республики Беларусь Андрей ДЕМЬЯНЮК;
- директор Государственного архива Псковской области Валерий КУЗЬМИН;
- заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав КУЛИНОК.
Даже спустя 80 лет после начала нацистского геноцида на оккупированных территориях СССР поисковики в России и Белоруссии продолжают находить массовые захоронения жертв нацистов. Задачей совместного российско-белорусского издательского проекта "Без срока давности. Беларусь" является сохранение памяти о нацистских преступлениях.
В рамках проекта в свет будет выпущено не имеющее аналогов в белорусской историографии шеститомное обобщающее документальное издание о нацистском геноциде на территории республики. Совместный проект реализуется Национальным архивом Республики Беларусь и фондом "Историческая память" (Россия) при поддержке Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Ассоциации историков союзного государства "Союзная инициатива памяти и согласия" и ООД "Поисковое движение России".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- член Общественной палаты РФ, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- директор фонда "Историческая память", член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр ДЮКОВ;
- директор Национального архива Республики Беларусь Андрей ДЕМЬЯНЮК;
- директор Государственного архива Псковской области Валерий КУЗЬМИН;
- заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав КУЛИНОК.
Даже спустя 80 лет после начала нацистского геноцида на оккупированных территориях СССР поисковики в России и Белоруссии продолжают находить массовые захоронения жертв нацистов. Задачей совместного российско-белорусского издательского проекта "Без срока давности. Беларусь" является сохранение памяти о нацистских преступлениях.
В рамках проекта в свет будет выпущено не имеющее аналогов в белорусской историографии шеститомное обобщающее документальное издание о нацистском геноциде на территории республики. Совместный проект реализуется Национальным архивом Республики Беларусь и фондом "Историческая память" (Россия) при поддержке Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Ассоциации историков союзного государства "Союзная инициатива памяти и согласия" и ООД "Поисковое движение России".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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