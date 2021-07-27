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В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию
В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию - РИА Новости, 27.07.2021
В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT поддержал идею о компенсации в будущем расходов россиян... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:39
2021-07-27T13:39
россия
валерий рязанский
совет федерации рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT поддержал идею о компенсации в будущем расходов россиян на газификацию домовладения.Сенатор отметил, что подведение газа к дому требует не только больших вложений, но и много времени."Это хлопотное, требующее определенных знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берет на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать", — заключил Рязанский.Ранее партия "Единая Россия" предложила разрешить компенсировать траты россиян за подведение газа к домовладению, если они сами оплатили работы до вступления в силу программы социальной газификации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/gaz-1740312188.html
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россия, валерий рязанский, совет федерации рф, единая россия, общество
13:39 27.07.2021
 
В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию

Сенатор Рязанский поддержал идею компенсировать траты россиян на газификацию домовладений

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT поддержал идею о компенсации в будущем расходов россиян на газификацию домовладения.
"Прекрасная инициатива, я поддерживаю <…> дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты", – заявил он.
Сенатор отметил, что подведение газа к дому требует не только больших вложений, но и много времени.
"Это хлопотное, требующее определенных знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берет на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать", — заключил Рязанский.
Ранее партия "Единая Россия" предложила разрешить компенсировать траты россиян за подведение газа к домовладению, если они сами оплатили работы до вступления в силу программы социальной газификации.
Газораспределительная станция в селе Каюки Спасского района Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 17:41В России
Более 36 тысяч населенных пунктов в РФ попадают под программу газификации
 
РоссияВалерий РязанскийСовет Федерации РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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