https://ria.ru/20210727/gazifikatsiya-1743094637.html

В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию

В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию - РИА Новости, 27.07.2021

В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT поддержал идею о компенсации в будущем расходов россиян... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:39

2021-07-27T13:39

2021-07-27T13:39

россия

валерий рязанский

совет федерации рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT поддержал идею о компенсации в будущем расходов россиян на газификацию домовладения.Сенатор отметил, что подведение газа к дому требует не только больших вложений, но и много времени."Это хлопотное, требующее определенных знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берет на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать", — заключил Рязанский.Ранее партия "Единая Россия" предложила разрешить компенсировать траты россиян за подведение газа к домовладению, если они сами оплатили работы до вступления в силу программы социальной газификации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/gaz-1740312188.html

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2021

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россия, валерий рязанский, совет федерации рф, единая россия, общество