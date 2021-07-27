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Ленинградская область
Ленинградская область
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Дрозденко: Ленинградской агломерации необходимо развитие транспорта
Дрозденко: Ленинградской агломерации необходимо развитие транспорта - РИА Новости, 27.07.2021
Дрозденко: Ленинградской агломерации необходимо развитие транспорта
Развитие агломерации Ленинградской области и Санкт-Петербурга требует, прежде всего, решения вопросов транспортного сообщения, в том числе, с пограничными... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:30
2021-07-27T13:30
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Развитие агломерации Ленинградской области и Санкт-Петербурга требует, прежде всего, решения вопросов транспортного сообщения, в том числе, с пограничными районами, сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги совещания с президентом России.Президент РФ Владимир Путин накануне провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Дороги – прежде всегоДрозденко отметил, что невозможно говорить о развитии агломерации, решать экономические, социальные проблемы, проблемы коммуникации между регионами без развития пограничных районов, без инженерной инфраструктуры, транспорта, а самое главное — без дорог. "Мы прекрасно понимаем, что Петербургская и Ленинградская агломерация — вторая по размеру в Российской Федерации, которая будет развиваться в ближайшие годы. Для ее развития нужны комфортные условия для жителей: хорошие и качественные дороги, в том числе железнодорожное сообщение, станции метрополитена, современные автобусы, вагоны метро, скоростной трамвай и многое другое", — подчеркнул Дрозденко.Он уточнил, что отдельной темой встречи стало развитие железных дорог. Основная задача — вывести из центра Петербурга грузовое дорожное сообщение."Это большая инвестиционная программа, которая даст толчок развитию всех ближайших районов Ленинградской области. Для нас очень важно развитие селитебных зон Ленобласти — Мурино, Кудрово, Новосаратовка, Новоселье. Здесь необходимо строительство новых развязок, дорог, для того чтобы наладить очень хорошее транспортное сообщение между этими селитебными зонами и Ленинградской областью в целом и, конечно же, Санкт-Петербургом", — пояснил губернатор Ленобласти.Метро пойдет в областьЧто касается развития Петербургского метрополитена, то региональные власти не теряют надежды, что подземная сеть не ограничится одной существующей станцией в Мурино, но и будет доведена до еще одного крупного городского поселения Всеволожского района — Кудрово.Увеличить число "вен" регионаУчастники встречи также обсудили реализацию крупных дорожных проектов — строительство Восточного широтного диаметра (ВСД), который пройдет по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и выйдет на Мурманскую трассу "Кола", а также расширение Колтушского шоссе."Еще один вопрос, который был поднят — строительство КАД-2 (кольцевая автомобильная дорога). Сегодня мы понимаем, что КАД стала внутренней дорогой агломерации. Постоянный пробки, заторы, аварии. Она не справляется с потоком грузовых и легковых автомобилей и не будет справляться с этим в будущем. Строительство КАД-2, в створе бывшей "бетонки" (А-120), а кое-где и выходы на совершенно новые направления, маршруты, позволит, во-первых, разгрузить нашу агломерацию от транзитного потока. Во-вторых, даст новый толчок для развития агломерации", — подытожил глава Ленобласти.
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александр дрозденко
13:30 27.07.2021
 

Дрозденко: Ленинградской агломерации необходимо развитие транспорта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Развитие агломерации Ленинградской области и Санкт-Петербурга требует, прежде всего, решения вопросов транспортного сообщения, в том числе, с пограничными районами, сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги совещания с президентом России.
Президент РФ Владимир Путин накануне провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Дороги – прежде всего

Дрозденко отметил, что невозможно говорить о развитии агломерации, решать экономические, социальные проблемы, проблемы коммуникации между регионами без развития пограничных районов, без инженерной инфраструктуры, транспорта, а самое главное — без дорог. "Мы прекрасно понимаем, что Петербургская и Ленинградская агломерация — вторая по размеру в Российской Федерации, которая будет развиваться в ближайшие годы. Для ее развития нужны комфортные условия для жителей: хорошие и качественные дороги, в том числе железнодорожное сообщение, станции метрополитена, современные автобусы, вагоны метро, скоростной трамвай и многое другое", — подчеркнул Дрозденко.
Он уточнил, что отдельной темой встречи стало развитие железных дорог. Основная задача — вывести из центра Петербурга грузовое дорожное сообщение.
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"Это большая инвестиционная программа, которая даст толчок развитию всех ближайших районов Ленинградской области. Для нас очень важно развитие селитебных зон Ленобласти — Мурино, Кудрово, Новосаратовка, Новоселье. Здесь необходимо строительство новых развязок, дорог, для того чтобы наладить очень хорошее транспортное сообщение между этими селитебными зонами и Ленинградской областью в целом и, конечно же, Санкт-Петербургом", — пояснил губернатор Ленобласти.

Метро пойдет в область

Что касается развития Петербургского метрополитена, то региональные власти не теряют надежды, что подземная сеть не ограничится одной существующей станцией в Мурино, но и будет доведена до еще одного крупного городского поселения Всеволожского района — Кудрово.
"Да, это дорогой проект. Но мы отдельно остановились на проекте ТПО "Кудрово", потому что это не только метро, но и международный, междугородний автовокзал, депо "Правобережное", новые развязки, дороги, а, самое главное, развитие целого кластера общественной и индустриальной зоны. Это не просто метро, а первый межрегиональный проект агломерации, который требует приложения сил и Ленинградской области, и Петербурга, но и, конечно, мы рассчитываем на поддержку федерального бюджета", — сказал Дрозденко.

Увеличить число "вен" региона

Участники встречи также обсудили реализацию крупных дорожных проектов — строительство Восточного широтного диаметра (ВСД), который пройдет по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и выйдет на Мурманскую трассу "Кола", а также расширение Колтушского шоссе.
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"Еще один вопрос, который был поднят — строительство КАД-2 (кольцевая автомобильная дорога). Сегодня мы понимаем, что КАД стала внутренней дорогой агломерации. Постоянный пробки, заторы, аварии. Она не справляется с потоком грузовых и легковых автомобилей и не будет справляться с этим в будущем. Строительство КАД-2, в створе бывшей "бетонки" (А-120), а кое-где и выходы на совершенно новые направления, маршруты, позволит, во-первых, разгрузить нашу агломерацию от транзитного потока. Во-вторых, даст новый толчок для развития агломерации", — подытожил глава Ленобласти.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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