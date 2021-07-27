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В ЛНР заявили о подавлении огня, открытого ВСУ
В ЛНР заявили о подавлении огня, открытого ВСУ - РИА Новости, 27.07.2021
В ЛНР заявили о подавлении огня, открытого ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе и подавила огонь ВСУ,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T00:14
2021-07-27T00:43
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
луганск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе и подавила огонь ВСУ, заявили в понедельник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в самопровозглашенной республике заявили, что украинские силовики в понедельник четыре раза открывали огонь по ее территории. В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что попытка Луганска задействовать координационный механизм для прекращения огня "была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК"."Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом "е" дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника, откуда велся обстрел", — заявил представитель пресс-службы.Он добавил, что сейчас Народная милиция ЛНР уточняет, есть ли потери в рядах украинских военнослужащих.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганск, оон, в мире
00:14 27.07.2021 (обновлено: 00:43 27.07.2021)
 
В ЛНР заявили о подавлении огня, открытого ВСУ

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе и подавили огонь ВС Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе и подавила огонь ВСУ, заявили в понедельник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в самопровозглашенной республике заявили, что украинские силовики в понедельник четыре раза открывали огонь по ее территории. В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что попытка Луганска задействовать координационный механизм для прекращения огня "была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК".
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"Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом "е" дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника, откуда велся обстрел", — заявил представитель пресс-службы.
Он добавил, что сейчас Народная милиция ЛНР уточняет, есть ли потери в рядах украинских военнослужащих.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскООНВ мире
 
 
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