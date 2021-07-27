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Доходы бюджета Оренбуржья в текущем году увеличатся на 10,1 млрд рублей

Доходы бюджета Оренбуржья в текущем году увеличатся на 10,1 млрд рублей - РИА Новости, 27.07.2021

Доходы бюджета Оренбуржья в текущем году увеличатся на 10,1 млрд рублей

Доходная часть бюджета Оренбургской области будет увеличена в 2021 году на 10,157 миллиарда рублей, проект соответствующих изменений в закон о бюджете принят на РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:16

2021-07-27T18:16

2021-07-27T18:16

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оренбургский район

оренбургская область

оренбург

экономика

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ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Доходная часть бюджета Оренбургской области будет увеличена в 2021 году на 10,157 миллиарда рублей, проект соответствующих изменений в закон о бюджете принят на заседании облправительства, сообщает пресс-служба региона.Доходная часть увеличится за счет новых поступлений из федерального бюджета и средств, зачисляемых в областную казну на фоне стабилизации финансовой ситуации в регионе по сравнению с прошлым годом.В соответствии с поправками в закон о бюджете 2,6 миллиарда рублей дополнительных средств предполагается направить на строительство нового инфекционного госпиталя на 186 мест в Оренбургском районе и приобретение медоборудования. На 213 миллионов рублей увеличиваются расходы на поддержку сельхозтоваропроизводителей, на 168 миллионов рублей - расходы на функционирование, ремонт и обновление учреждений культуры (областная филармония, дом-музей семьи Ростроповичей, комплекс "Салют, Победа"). На 550 миллионов рублей вырастут расходы на обеспечение госстандарта дошкольного образования - по итогам года у педагогов заработная плата вырастет на 13%.Кроме того, в документе заложены 18 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, на 30 миллионов рублей увеличиваются средства на софинансирование строительства школ в Южном микрорайоне Оренбурга и поселке Подгородняя Покровка. Также в бюджете предусматриваются средства на реализацию новых инвестиционных проектов в рамках условий реструктуризации федеральных бюджетных кредитов: на 2022 год – 909 миллионов рублей и на 2023 год – 1,192 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20210715/bolnitsa-1741349248.html

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оренбургский район, оренбургская область, оренбург, экономика