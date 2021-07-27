Доходы бюджета Оренбуржья в текущем году увеличатся на 10,1 млрд рублей
ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Доходная часть бюджета Оренбургской области будет увеличена в 2021 году на 10,157 миллиарда рублей, проект соответствующих изменений в закон о бюджете принят на заседании облправительства, сообщает пресс-служба региона.
Доходная часть увеличится за счет новых поступлений из федерального бюджета и средств, зачисляемых в областную казну на фоне стабилизации финансовой ситуации в регионе по сравнению с прошлым годом.
В соответствии с поправками в закон о бюджете 2,6 миллиарда рублей дополнительных средств предполагается направить на строительство нового инфекционного госпиталя на 186 мест в Оренбургском районе и приобретение медоборудования. На 213 миллионов рублей увеличиваются расходы на поддержку сельхозтоваропроизводителей, на 168 миллионов рублей - расходы на функционирование, ремонт и обновление учреждений культуры (областная филармония, дом-музей семьи Ростроповичей, комплекс "Салют, Победа"). На 550 миллионов рублей вырастут расходы на обеспечение госстандарта дошкольного образования - по итогам года у педагогов заработная плата вырастет на 13%.
"На ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет объем выделяемых средств увеличится на 1,756 миллиарда рублей – это позволит на 100% закрыть потребность этого года. На 9,4 миллиона рублей уменьшается верхний предел госдолга и на 179 миллионов рублей - расходы на его обслуживание. Выделяем деньги на приобретение здания для детского сада по улице Рокоссовского в Оренбурге, предусматриваются 118 миллионов рублей для замены лифтов в многоквартирных домах - и еще целый ряд глобальных задач учтен в проекте, который нам предстоит вынести на рассмотрение Законодательного Собрания области", - сказал на заседании губернатор регионам Денис Паслер.
Кроме того, в документе заложены 18 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, на 30 миллионов рублей увеличиваются средства на софинансирование строительства школ в Южном микрорайоне Оренбурга и поселке Подгородняя Покровка. Также в бюджете предусматриваются средства на реализацию новых инвестиционных проектов в рамках условий реструктуризации федеральных бюджетных кредитов: на 2022 год – 909 миллионов рублей и на 2023 год – 1,192 миллиарда рублей.