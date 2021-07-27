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В Кремле считают, что женевские договоренности Путина и Байдена выполняются
В Кремле считают, что женевские договоренности Путина и Байдена выполняются - РИА Новости, 27.07.2021
В Кремле считают, что женевские договоренности Путина и Байдена выполняются
В Кремле считают, что женевские договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена выполняются: процесс пошел, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:49
2021-07-27T12:49
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
сша
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что женевские договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена выполняются: процесс пошел, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В определенной степени выполняются. Собственно, процесс пошел. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Но главное, что идут контакты", - сказал он журналистам.Переговоры РФ и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля."Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная. Есть контакты по вопросам кибербезопасности, контакты по стратстабильности - все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты", - добавил Песков.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша
12:49 27.07.2021
 
В Кремле считают, что женевские договоренности Путина и Байдена выполняются

В Кремле считают, что женевские договоренности президентов России и США Путина и Байдена выполняются

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что женевские договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена выполняются: процесс пошел, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В определенной степени выполняются. Собственно, процесс пошел. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Но главное, что идут контакты", - сказал он журналистам.
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"Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная. Есть контакты по вопросам кибербезопасности, контакты по стратстабильности - все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты", - добавил Песков.
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинЖенева (город)США
 
 
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