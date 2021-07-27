https://ria.ru/20210727/dogovorennosti-1743083222.html

В Кремле считают, что женевские договоренности Путина и Байдена выполняются

В Кремле считают, что женевские договоренности Путина и Байдена выполняются - РИА Новости, 27.07.2021

В Кремле считают, что женевские договоренности Путина и Байдена выполняются

В Кремле считают, что женевские договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена выполняются: процесс пошел, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:49

2021-07-27T12:49

2021-07-27T12:49

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

сша

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что женевские договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена выполняются: процесс пошел, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В определенной степени выполняются. Собственно, процесс пошел. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Но главное, что идут контакты", - сказал он журналистам.Переговоры РФ и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля."Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная. Есть контакты по вопросам кибербезопасности, контакты по стратстабильности - все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты", - добавил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/sevpotok-1742393195.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша