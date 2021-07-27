https://ria.ru/20210727/delo-1743043489.html
В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать
В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать - РИА Новости, 27.07.2021
В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать
Следователи в Кемеровской области завели дело по факту смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:31
2021-07-27T09:31
2021-07-27T09:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следователи в Кемеровской области завели дело по факту смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать, сообщается на сайте СК РФ.Региональное управление СК сообщало 1 июля, что, по предварительной информации, у девочки было тяжелое заболевание, но мать отказывалась давать ей назначенные врачом лекарства. Девочка была передана под опеку бабушки, а через некоторое время в тяжелом состоянии попала в больницу, где скончалась. Ребенку было 2 года 7 месяцев."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, есть основания полагать, что при надлежащем приеме назначенных лекарств можно было полностью исключить заражение ребенка инфекцией либо существенно продлить ее жизнь."В отношении органов опеки материалы выделены в отдельное производство. Проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html
https://ria.ru/20210707/rebenok-1740254435.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия
В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать
В Кемеровской области завели дело после смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Следователи в Кемеровской области
завели дело по факту смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать, сообщается на сайте СК РФ
.
Региональное управление СК сообщало 1 июля, что, по предварительной информации, у девочки было тяжелое заболевание, но мать отказывалась давать ей назначенные врачом лекарства. Девочка была передана под опеку бабушки, а через некоторое время в тяжелом состоянии попала в больницу, где скончалась. Ребенку было 2 года 7 месяцев.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, есть основания полагать, что при надлежащем приеме назначенных лекарств можно было полностью исключить заражение ребенка инфекцией либо существенно продлить ее жизнь.
"В отношении органов опеки материалы выделены в отдельное производство. Проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.