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В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать
В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать - РИА Новости, 27.07.2021
В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать
Следователи в Кемеровской области завели дело по факту смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:31
2021-07-27T09:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следователи в Кемеровской области завели дело по факту смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать, сообщается на сайте СК РФ.Региональное управление СК сообщало 1 июля, что, по предварительной информации, у девочки было тяжелое заболевание, но мать отказывалась давать ей назначенные врачом лекарства. Девочка была передана под опеку бабушки, а через некоторое время в тяжелом состоянии попала в больницу, где скончалась. Ребенку было 2 года 7 месяцев."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, есть основания полагать, что при надлежащем приеме назначенных лекарств можно было полностью исключить заражение ребенка инфекцией либо существенно продлить ее жизнь."В отношении органов опеки материалы выделены в отдельное производство. Проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия
09:31 27.07.2021
 
В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать

В Кемеровской области завели дело после смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следователи в Кемеровской области завели дело по факту смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать, сообщается на сайте СК РФ.
Региональное управление СК сообщало 1 июля, что, по предварительной информации, у девочки было тяжелое заболевание, но мать отказывалась давать ей назначенные врачом лекарства. Девочка была передана под опеку бабушки, а через некоторое время в тяжелом состоянии попала в больницу, где скончалась. Ребенку было 2 года 7 месяцев.
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"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, есть основания полагать, что при надлежащем приеме назначенных лекарств можно было полностью исключить заражение ребенка инфекцией либо существенно продлить ее жизнь.
"В отношении органов опеки материалы выделены в отдельное производство. Проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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