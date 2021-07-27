https://ria.ru/20210727/delo-1743043489.html

В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать

В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать - РИА Новости, 27.07.2021

В Кузбассе завели дело после смерти ребенка, которого не лечила мать

Следователи в Кемеровской области завели дело по факту смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:31

2021-07-27T09:31

2021-07-27T09:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следователи в Кемеровской области завели дело по факту смерти тяжелобольной девочки, которую не лечила мать, сообщается на сайте СК РФ.Региональное управление СК сообщало 1 июля, что, по предварительной информации, у девочки было тяжелое заболевание, но мать отказывалась давать ей назначенные врачом лекарства. Девочка была передана под опеку бабушки, а через некоторое время в тяжелом состоянии попала в больницу, где скончалась. Ребенку было 2 года 7 месяцев."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, есть основания полагать, что при надлежащем приеме назначенных лекарств можно было полностью исключить заражение ребенка инфекцией либо существенно продлить ее жизнь."В отношении органов опеки материалы выделены в отдельное производство. Проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html

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россия

кемеровская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия