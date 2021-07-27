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Возобновляются прямые рейсы из Петербурга в Болгарию

Возобновляются прямые рейсы из Петербурга в Болгарию - РИА Новости, 27.07.2021

Возобновляются прямые рейсы из Петербурга в Болгарию

Первые после двухлетнего перерыва прямые рейсы из "Пулково" в Бургас вылетят уже 31 июля, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:57

2021-07-27T14:57

2021-07-27T14:57

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первые после двухлетнего перерыва прямые рейсы из "Пулково" в Бургас вылетят уже 31 июля, сообщает АТОР.Регулярно курсировать между северной столицей и болгарским курортом будут самолеты Airbus A319 авиакомпании "Россия", которая до пандемии осуществляла перевозки на этом направлении. Заявленная частота рейсов – четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.Согласно расписанию, в будни самолеты должны отправляться из "Пулково" в 09:35 и прибывать в Бургас в 13:00. Вылет обратно запланирован на 14:00 с приземлением в Петербурге в 17:15. По выходным отдыхающие смогут вылететь в Болгарию в 09:05 и оказаться в северной столице в 12:30. А обратные рейсы в эти дни будут отправляться из Бургаса в 13:30 и садиться в Петербурге в 16:45.Стоимость билетов на маршруте, по данным системы бронирования перевозчика, в первой половине августа составит от 26 тысяч рублей на человека в одну сторону без учета багажа. Ближе к концу месяца цена немного снизится: до 20 тысяч рублей на одного. Уточняется, что перелет с багажом обойдется на пять тысяч дороже. А тем, кто предпочитает летать бизнес-классом, нужно быть готовыми отдать за билет в одну сторону от 102 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210719/bolgariya-1741797798.html

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ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, бургас, airbus a319, пулково (аэропорт), болгария, санкт-петербург