https://ria.ru/20210727/bochkarev-1743058020.html

Бочкарев: витражи начали монтировать в центре самбо и бокса в Лужниках

Бочкарев: витражи начали монтировать в центре самбо и бокса в Лужниках - РИА Новости, 27.07.2021

Бочкарев: витражи начали монтировать в центре самбо и бокса в Лужниках

В Москве начали монтировать стеклопакеты витражей тренировочного зала самбо на территории Международного центра самбо и бокса в Лужниках, сообщил заммэра... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:43

2021-07-27T10:43

2021-07-27T10:43

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 27 июл - РИА Недвижимость. В Москве начали монтировать стеклопакеты витражей тренировочного зала самбо на территории Международного центра самбо и бокса в Лужниках, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Строители приступили к монтажу стеклопакетов витражей тренировочного зала самбо, их площадь составит около 2 тысяч квадратных метров. Также на объекте продолжаются работы по монтажу инженерных систем и устройству трибун в зрительных залах самбо и бокса, - заявил Бочкарёв.По его словам, в настоящее время в будущих центрах продолжается установка панелей внешнего контура здания. Для облицовки используется ударостойкий материал, более долговечный, чем натуральный камень."Для Международного центра самбо и бокса изготовили эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликающиеся с Дворцом водных видов спорта. Его фасад был выполнен в песочных тонах – в цвете расположенной рядом Большой спортивной арены, что создает стилистическое единство территории "Лужников", - добавил заммэра.На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили и обновили уже 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Центры самбо и бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, однако функционировать смогут независимо друг от друга. Особенностью объекта станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, выполненные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно будет наблюдать с улицы.

https://ria.ru/20210721/stadion-1742180620.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва