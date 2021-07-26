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https://ria.ru/20210726/zhile-1742983746.html
В Татарстане большинство обманутых дольщиков получат жилье в 2021 году
В Татарстане большинство обманутых дольщиков получат жилье в 2021 году - РИА Новости, 26.07.2021
В Татарстане большинство обманутых дольщиков получат жилье в 2021 году
Порядка 80% из почти 2 тысяч обманутых дольщиков в Татарстане получат ключи от квартир в 2021 году, сообщает Фонд обманутых дольщиков республики. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:26
2021-07-26T18:28
республика татарстан
россия
обманутые дольщики в россии
жилье
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Порядка 80% из почти 2 тысяч обманутых дольщиков в Татарстане получат ключи от квартир в 2021 году, сообщает Фонд обманутых дольщиков республики."В 2021 году планируется сдать девять домов для обманутых дольщиков. Два долгостроя будут возведены по региональной программе, семь – по федеральной. На сегодня в республике 1971 обманутый дольщик. 80% из них получат ключи от своих квартир к концу третьего квартала текущего года", - говорится в сообщении со ссылкой на исполнительного директора фонда Ивана Новикова.По данным фонда, Татарстан лидирует среди регионов по количеству строящегося жилья для обманутых дольщиков. В республике с 2017 по 2020 годы по региональной программе было сдано 28 объектов, общая жилая площадь составила 240 тысяч квадратных метров.Несмотря на решение проблем второй волны обманутых дольщиков, фонд отмечает появление третьей волны. По словам Новикова, новыми проблемными объектами стали три дома: ЖК "Мелодия", ЖК "Поколение" и ЖК "Жардин". "Появилась так называемая третья волна обманутых дольщиков. Это те объекты, которые начали строиться уже в тот период, когда строительная отрасль и институт долевого строительства потихонечку уже переходили на систему эскроу-счетов", - сказал Новиков.ЖК "Мелодия" и ЖК "Поколение" включены в единый реестр проблемных объектов. "Жардин" пополнит реестр в сентябре. С 1 августа фонд начнет принимать заявления от обманутых дольщиков домов №№ 3 и 6 ЖК "Золотая середина", чьи квартиры не будут построены. По решению главы Татарстана Рустама Минниханова, для дольщиков данного комплекса, которым не хватает квартир, будут построены два так называемых "компенсационных" жилых многоквартирных домов на улицах Гареева и Аграрная в Казани.Ранее сообщалось, что Татарстан планирует сдать в 2021 году восемь проблемных домов, тем самым проблема обманутых дольщиков в республике будет полностью решена. Фонд поддержки дольщиков Татарстана является некоммерческой организацией, призванной помочь пострадавшим дольщикам республики, создан в 2018 году. В 2019 году при содействии фонда были сданы 10 проблемных домов, в 2020 году – восемь домов обманутых дольщиков.
https://ria.ru/20210714/dom-1741264967.html
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россия, обманутые дольщики в россии, жилье, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество
18:26 26.07.2021 (обновлено: 18:28 26.07.2021)
 
В Татарстане большинство обманутых дольщиков получат жилье в 2021 году

В Татарстане 80% обманутых дольщиков получат ключи от квартир в 2021 году

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Порядка 80% из почти 2 тысяч обманутых дольщиков в Татарстане получат ключи от квартир в 2021 году, сообщает Фонд обманутых дольщиков республики.
"В 2021 году планируется сдать девять домов для обманутых дольщиков. Два долгостроя будут возведены по региональной программе, семь – по федеральной. На сегодня в республике 1971 обманутый дольщик. 80% из них получат ключи от своих квартир к концу третьего квартала текущего года", - говорится в сообщении со ссылкой на исполнительного директора фонда Ивана Новикова.
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По данным фонда, Татарстан лидирует среди регионов по количеству строящегося жилья для обманутых дольщиков. В республике с 2017 по 2020 годы по региональной программе было сдано 28 объектов, общая жилая площадь составила 240 тысяч квадратных метров.
Несмотря на решение проблем второй волны обманутых дольщиков, фонд отмечает появление третьей волны. По словам Новикова, новыми проблемными объектами стали три дома: ЖК "Мелодия", ЖК "Поколение" и ЖК "Жардин". "Появилась так называемая третья волна обманутых дольщиков. Это те объекты, которые начали строиться уже в тот период, когда строительная отрасль и институт долевого строительства потихонечку уже переходили на систему эскроу-счетов", - сказал Новиков.
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ЖК "Мелодия" и ЖК "Поколение" включены в единый реестр проблемных объектов. "Жардин" пополнит реестр в сентябре. С 1 августа фонд начнет принимать заявления от обманутых дольщиков домов №№ 3 и 6 ЖК "Золотая середина", чьи квартиры не будут построены. По решению главы Татарстана Рустама Минниханова, для дольщиков данного комплекса, которым не хватает квартир, будут построены два так называемых "компенсационных" жилых многоквартирных домов на улицах Гареева и Аграрная в Казани.
Ранее сообщалось, что Татарстан планирует сдать в 2021 году восемь проблемных домов, тем самым проблема обманутых дольщиков в республике будет полностью решена. Фонд поддержки дольщиков Татарстана является некоммерческой организацией, призванной помочь пострадавшим дольщикам республики, создан в 2018 году. В 2019 году при содействии фонда были сданы 10 проблемных домов, в 2020 году – восемь домов обманутых дольщиков.
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Республика ТатарстанРоссияОбманутые дольщики в РоссииЖильеРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
 
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