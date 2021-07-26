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Япония выразила протест России из-за поездки Мишустина на Курилы

Япония выразила протест России из-за поездки Мишустина на Курилы - РИА Новости, 26.07.2021

Япония выразила протест России из-за поездки Мишустина на Курилы

Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории", как в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:26

2021-07-26T10:26

2021-07-26T11:44

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политика

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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории", как в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой, сообщило агентство Киодо.Посол Российской Федерации Михаил Галузин после встречи с Мори заявил, что это является "неприемлемым на основании базовой позиции России", сообщило агентство.В понедельник Михаил Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не

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Мишустин прибыл на Итуруп Михаил Мишустин посетил с визитом Курилы и встретился с представителями бизнеса на острове Итуруп 2021-07-26T10:26 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, михаил мишустин, япония, политика