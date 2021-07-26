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Полностью привитые от COVID-19 пожилые москвичи получат "коробку здоровья"
Полностью привитые от COVID-19 пожилые москвичи получат "коробку здоровья" - РИА Новости, 26.07.2021
Полностью привитые от COVID-19 пожилые москвичи получат "коробку здоровья"
Москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, смогут получить "коробку здоровья" в Гостином дворе и... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:34
2021-07-26T16:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, смогут получить "коробку здоровья" в Гостином дворе и еще 119 пунктах, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В июне этого года по решению мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет - после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку "С заботой о здоровье". Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза - с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином Дворе, а с 28 июля - еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сообщила заммэра.По ее словам, в коробку входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое. Набор можно забрать в течение месяца после введения второго компонента прививки, предъявив необходимый комплект документов: паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года, и сертификат на подарочный набор. Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов заявил, что в Москве вакцинация среди старшего поколения набирает темпы."На сегодняшний день раздали уже более 10 тысяч коробок здоровья. Их подготовлено достаточно, любой, кто имеет право, сможет её получить, завершив вакцинацию", - рассказал Филиппов.
https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602330132.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
13:34 26.07.2021 (обновлено: 16:50 26.07.2021)
 
Полностью привитые от COVID-19 пожилые москвичи получат "коробку здоровья"

Заммэра Ракова: пожилым москвичам после полной вакцинации от COVID-19 вручат "коробку здоровья"

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, смогут получить "коробку здоровья" в Гостином дворе и еще 119 пунктах, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В июне этого года по решению мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет - после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку "С заботой о здоровье". Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза - с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином Дворе, а с 28 июля - еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сообщила заммэра.
Медицинский работник напротив кабинета вакцинопрофилактики против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 15:19Распространение коронавируса
Пожилые москвичи рассказали, как решились на прививку от COVID-19
По ее словам, в коробку входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое. Набор можно забрать в течение месяца после введения второго компонента прививки, предъявив необходимый комплект документов: паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года, и сертификат на подарочный набор.
Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов заявил, что в Москве вакцинация среди старшего поколения набирает темпы.
"На сегодняшний день раздали уже более 10 тысяч коробок здоровья. Их подготовлено достаточно, любой, кто имеет право, сможет её получить, завершив вакцинацию", - рассказал Филиппов.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
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