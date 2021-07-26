https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1742914049.html

Полностью привитые от COVID-19 пожилые москвичи получат "коробку здоровья"

Полностью привитые от COVID-19 пожилые москвичи получат "коробку здоровья" - РИА Новости, 26.07.2021

Полностью привитые от COVID-19 пожилые москвичи получат "коробку здоровья"

Москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, смогут получить "коробку здоровья" в Гостином дворе и... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:34

2021-07-26T13:34

2021-07-26T16:50

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коронавирус covid-19

анастасия ракова

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общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, смогут получить "коробку здоровья" в Гостином дворе и еще 119 пунктах, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В июне этого года по решению мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет - после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку "С заботой о здоровье". Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза - с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином Дворе, а с 28 июля - еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сообщила заммэра.По ее словам, в коробку входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое. Набор можно забрать в течение месяца после введения второго компонента прививки, предъявив необходимый комплект документов: паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года, и сертификат на подарочный набор. Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов заявил, что в Москве вакцинация среди старшего поколения набирает темпы."На сегодняшний день раздали уже более 10 тысяч коробок здоровья. Их подготовлено достаточно, любой, кто имеет право, сможет её получить, завершив вакцинацию", - рассказал Филиппов.

https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602330132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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