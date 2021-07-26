https://ria.ru/20210726/ukraina-1742991816.html

Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода

Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода - РИА Новости, 26.07.2021

Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода

Украинские правоохранители усилят меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода, приуроченного к 1033-й годовщине крещения Киевской... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:01

2021-07-26T19:01

2021-07-26T19:05

религия и мировоззрение

киев

в мире

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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители усилят меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода, приуроченного к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси, сообщила пресс-служба полиции Киева."По случаю 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси сотрудники полиции и Национальной гвардии 27 июля будут усиленно следить за правопорядком во время запланированных массовых мероприятий. Кроме того, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на отдельных улицах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что за порядком будут следить сотрудники полиции, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и представители других профильных служб.

https://ria.ru/20210726/kreschenie-1742977878.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, в мире