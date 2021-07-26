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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210726/ukraina-1742991816.html
Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода
Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода - РИА Новости, 26.07.2021
Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода
Украинские правоохранители усилят меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода, приуроченного к 1033-й годовщине крещения Киевской... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:01
2021-07-26T19:05
религия и мировоззрение
киев
в мире
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители усилят меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода, приуроченного к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси, сообщила пресс-служба полиции Киева."По случаю 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси сотрудники полиции и Национальной гвардии 27 июля будут усиленно следить за правопорядком во время запланированных массовых мероприятий. Кроме того, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на отдельных улицах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что за порядком будут следить сотрудники полиции, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и представители других профильных служб.
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киев, в мире
19:01 26.07.2021 (обновлено: 19:05 26.07.2021)
 
Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода

Полиция Украины усилит меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве. 7 июля 2021
Сотрудники полиции Украины в Киеве. 7 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : Національна поліція України
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители усилят меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода, приуроченного к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси, сообщила пресс-служба полиции Киева.
"По случаю 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси сотрудники полиции и Национальной гвардии 27 июля будут усиленно следить за правопорядком во время запланированных массовых мероприятий. Кроме того, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на отдельных улицах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 17:54Религия и мировоззрение
В РПЦ заявили, что продолжат считать Киев "матерью городов русских"
Отмечается, что за порядком будут следить сотрудники полиции, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и представители других профильных служб.
 
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