https://ria.ru/20210726/ukraina-1742991816.html
Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода
Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода - РИА Новости, 26.07.2021
Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода
Украинские правоохранители усилят меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода, приуроченного к 1033-й годовщине крещения Киевской... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:01
2021-07-26T19:01
2021-07-26T19:05
религия и мировоззрение
киев
в мире
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители усилят меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода, приуроченного к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси, сообщила пресс-служба полиции Киева."По случаю 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси сотрудники полиции и Национальной гвардии 27 июля будут усиленно следить за правопорядком во время запланированных массовых мероприятий. Кроме того, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на отдельных улицах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что за порядком будут следить сотрудники полиции, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и представители других профильных служб.
https://ria.ru/20210726/kreschenie-1742977878.html
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киев, в мире
19:01 26.07.2021 (обновлено: 19:05 26.07.2021)
Полиция Украины усилит меры безопасности из-за проведения крестного хода
Полиция Украины усилит меры безопасности в Киеве 27 июля в связи с проведением крестного хода