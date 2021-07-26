https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742944416.html

Соседи рассказали о контр-адмирале в отставке, чью семью убили в Петербурге

Соседи рассказали о контр-адмирале в отставке, чью семью убили в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2021

Соседи рассказали о контр-адмирале в отставке, чью семью убили в Петербурге

Отставной контр-адмирал Леонид Лобанов, супругу и сына которого нашли зарезанными в Санкт-Петербурге, а перед этим его тело было обнаружено на железнодорожной... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:40

2021-07-26T15:40

2021-07-26T16:05

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Отставной контр-адмирал Леонид Лобанов, супругу и сына которого нашли зарезанными в Санкт-Петербурге, а перед этим его тело было обнаружено на железнодорожной станции Ручьи, жил отдельно от семьи у себя дома на даче, сообщила соседка Валентина Васильевна.Она показала 6 этаж, на котором располагалась квартира семьи Лобановых. Сейчас дверь в квартиру опечатана, а на полу в коридоре валятся скомканные медицинские перчатки и упаковки от стерильных салфеток. На этаже до сих пор стоит трупный запах, поэтому окна на лестничных клетках в подъезде раскрыты нараспашку, как и сами окна в квартире, где произошло двойное убийство. Машина следственного комитета дежурит у дома, видимо, следственные действия и опрос соседей продолжаются.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что супругу и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова нашли зарезанными в Петербурге. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позднее информацию об обнаружении жестоко зарезанных мужчины и женщины подтвердил питерский главк СК РФ.По данным СМИ, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи. Официального подтверждения этому нет, однако в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО агентству подтвердили факт гибели пожилого мужчины под колесами состава 16 июля в районе станции Ручьи, не уточняя его личность. По данным собеседника агентства, мужчине на вид было 60-80 лет, документов при нем не было.Как говорится на одном из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, окончил Рижское нахимовское училище в 1953-м, Высшее военно-морское училище подводного плавания - в 1957 году, Военно-морскую академию - в 1973-м.

https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742935597.html

санкт-петербург

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Соседка рассказала о семье контр-адмирала Лобанова Соседка погибшей семьи контр-адмирала Лобанова рассказала РИА Новости, что сам отставной офицер жил отдельно от семьи у себя дома на даче - но накануне трагедии приехал домой. А также рассказала, что это была за семья. 2021-07-26T15:40 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, санкт-петербург, происшествия