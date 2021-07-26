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Главе СК доложат о расследовании гибели семьи отставного адмирала Лобанова
Главе СК доложат о расследовании гибели семьи отставного адмирала Лобанова - РИА Новости, 26.07.2021
Главе СК доложат о расследовании гибели семьи отставного адмирала Лобанова
Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования убийства членов семьи отставного контр-адмирала в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:11
2021-07-26T15:25
убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
вмф рф
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования убийства членов семьи отставного контр-адмирала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что супругу и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова нашли зарезанными в Петербурге. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным СМИ, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи.Подчеркивается, что Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастного к преступлению и провести комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, вмф рф, происшествия
15:11 26.07.2021 (обновлено: 15:25 26.07.2021)
 
Главе СК доложат о расследовании гибели семьи отставного адмирала Лобанова

Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели семьи отставного контр-адмирала в Петербурге

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования убийства членов семьи отставного контр-адмирала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что супругу и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова нашли зарезанными в Петербурге. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным СМИ, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи.
"Председатель Следственного комитета поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, тела которых с множественными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире дома по улице Бутлерова северной столицы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастного к преступлению и провести комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 15:01
Источник рассказал об отставном адмирале, чью семью зарезали в Петербурге
 
Убийство семьи контр-адмирала в отставке в ПетербургеСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСанкт-ПетербургВМФ РФПроисшествия
 
 
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