15:11 26.07.2021 (обновлено: 15:25 26.07.2021)
Главе СК доложат о расследовании гибели семьи отставного адмирала Лобанова
Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели семьи отставного контр-адмирала в Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа"
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования убийства членов семьи отставного контр-адмирала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что супругу и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова нашли зарезанными в Петербурге. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным СМИ, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи.
"Председатель Следственного комитета поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, тела которых с множественными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире дома по улице Бутлерова северной столицы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастного к преступлению и провести комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.