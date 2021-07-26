https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742938091.html

Главе СК доложат о расследовании гибели семьи отставного адмирала Лобанова

Главе СК доложат о расследовании гибели семьи отставного адмирала Лобанова - РИА Новости, 26.07.2021

Главе СК доложат о расследовании гибели семьи отставного адмирала Лобанова

Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования убийства членов семьи отставного контр-адмирала в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:11

2021-07-26T15:11

2021-07-26T15:25

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

санкт-петербург

вмф рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564686126_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_54397fb9359ac005c8498699e85b19f7.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования убийства членов семьи отставного контр-адмирала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что супругу и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова нашли зарезанными в Петербурге. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным СМИ, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи.Подчеркивается, что Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастного к преступлению и провести комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742935597.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, вмф рф, происшествия