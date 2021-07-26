15:01 26.07.2021 (обновлено: 15:25 26.07.2021)
Источник рассказал об отставном адмирале, чью семью зарезали в Петербурге
Источник: контр-адмирал Лобанов, семью которого зарезали в Петербурге, уволился с флота 30 лет назад
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Отставной военный моряк Леонид Лобанов, супругу и сына которого нашли зарезанными в Санкт-Петербурге, уволился с флота 30 лет назад в звании контр-адмирала, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Леонид Лобанов уволился с должности начальника оперативного управления штаба Северного флота в 1991 году, на которой служил с 1984 года, в звании контр-адмирала. До этого проходил службу в подводных силах Северного флота", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что супругу и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова нашли зарезанными в Петербурге. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позднее информацию об обнаружении жестоко зарезанных мужчины и женщины подтвердил питерский главк СК РФ.
По данным СМИ, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи. Официального подтверждения этому нет, однако в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО агентству подтвердили факт гибели пожилого мужчины под колесами состава 16 июля в районе станции Ручьи, не уточняя его личность. По данным собеседника агентства, мужчине на вид было 60-80 лет, документов при нем не было.
Как говорится на одном из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, окончил Рижское нахимовское училище в 1953-м, Высшее военно-морское училище подводного плавания - в 1957 году, Военно-морскую академию - в 1973-м.