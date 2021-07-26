https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742935597.html

Источник рассказал об отставном адмирале, чью семью зарезали в Петербурге

Источник рассказал об отставном адмирале, чью семью зарезали в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2021

Источник рассказал об отставном адмирале, чью семью зарезали в Петербурге

Отставной военный моряк Леонид Лобанов, супругу и сына которого нашли зарезанными в Санкт-Петербурге, уволился с флота 30 лет назад в звании контр-адмирала,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:01

2021-07-26T15:01

2021-07-26T15:25

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге

санкт-петербург

вмф рф

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Отставной военный моряк Леонид Лобанов, супругу и сына которого нашли зарезанными в Санкт-Петербурге, уволился с флота 30 лет назад в звании контр-адмирала, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что супругу и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова нашли зарезанными в Петербурге. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позднее информацию об обнаружении жестоко зарезанных мужчины и женщины подтвердил питерский главк СК РФ.По данным СМИ, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи. Официального подтверждения этому нет, однако в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО агентству подтвердили факт гибели пожилого мужчины под колесами состава 16 июля в районе станции Ручьи, не уточняя его личность. По данным собеседника агентства, мужчине на вид было 60-80 лет, документов при нем не было.Как говорится на одном из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, окончил Рижское нахимовское училище в 1953-м, Высшее военно-морское училище подводного плавания - в 1957 году, Военно-морскую академию - в 1973-м.

https://ria.ru/20210726/admiral-1742897351.html

санкт-петербург

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2021

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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, санкт-петербург, вмф рф, происшествия