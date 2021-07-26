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Город Цюаньчжоу включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Город Цюаньчжоу включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 26.07.2021

Город Цюаньчжоу включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

По итогам 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 25 июля китайский город Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) включен в список объектов Всемирного наследия... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:03

2021-07-26T11:03

2021-07-26T11:03

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МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 25 июля китайский город Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря тому, что в древности этот город был центром мировой морской торговли, а также за вклад в содействие развитию экономики и культуры Восточной и Юго-Восточной Азии.Таким образом, сегодня в Китае насчитывается 56 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20210721/shankhay-1742240035.html

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