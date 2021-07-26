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Новая программа лояльности стала действовать в общественном транспорте МО

Новая программа лояльности стала действовать в общественном транспорте МО - РИА Новости, 26.07.2021

Новая программа лояльности стала действовать в общественном транспорте МО

В общественном транспорте Московской области стала действовать новая система скидок. Она рассчитана на тех, кто оплачивает проезд картой "Тройка", сообщил... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:32

2021-07-26T19:32

2021-07-26T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В общественном транспорте Московской области стала действовать новая система скидок. Она рассчитана на тех, кто оплачивает проезд картой "Тройка", сообщил телеканал "360".Размер скидки зависит от количества поездок, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Чем больше поездок совершает пассажир, тем больше он экономит. Минимальный размер скидки составит 7%, а максимальный – 35%.Он добавил, что таким образом жители региона смогут экономить на поездках до 400 рублей в месяц.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)