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Новая программа лояльности стала действовать в общественном транспорте МО
Новая программа лояльности стала действовать в общественном транспорте МО - РИА Новости, 26.07.2021
Новая программа лояльности стала действовать в общественном транспорте МО
В общественном транспорте Московской области стала действовать новая система скидок. Она рассчитана на тех, кто оплачивает проезд картой "Тройка", сообщил... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:32
2021-07-26T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В общественном транспорте Московской области стала действовать новая система скидок. Она рассчитана на тех, кто оплачивает проезд картой "Тройка", сообщил телеканал "360".Размер скидки зависит от количества поездок, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Чем больше поездок совершает пассажир, тем больше он экономит. Минимальный размер скидки составит 7%, а максимальный – 35%.Он добавил, что таким образом жители региона смогут экономить на поездках до 400 рублей в месяц.
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московская область (подмосковье)
19:32 26.07.2021
 

Новая программа лояльности стала действовать в общественном транспорте МО

© РИА Новости / Максим БлиновПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет 360
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет 360 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В общественном транспорте Московской области стала действовать новая система скидок. Она рассчитана на тех, кто оплачивает проезд картой "Тройка", сообщил телеканал "360".
Размер скидки зависит от количества поездок, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Чем больше поездок совершает пассажир, тем больше он экономит. Минимальный размер скидки составит 7%, а максимальный – 35%.

"Жителям области и Москвы удобно оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта. Система лояльности на поездки в областных автобусах уже привычна жителям Подмосковья и работает по принципу „чем больше ездишь, тем меньше платишь“" –рассказал вице-губернатор МО Игорь Тресков.

Он добавил, что таким образом жители региона смогут экономить на поездках до 400 рублей в месяц.
 
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