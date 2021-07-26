23:03 26.07.2021 (обновлено: 23:04 26.07.2021)
Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией
Тихановская заявила, что выступает за нормальные отношения между Белоруссией и Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
НЬЮ-ЙОРК, 26 июл – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Москвой и Минском.
"И если Кремль хочет играть конструктивную роль в выходе их этого кризиса, единственное что они могут сделать - не вмешиваться во внутренние дела", - добавила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видел единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Песков также заявлял, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.