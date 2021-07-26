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https://ria.ru/20210726/tikhanovskaya-1743015224.html
Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией
Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией - РИА Новости, 26.07.2021
Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Москвой и Минском. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:03
2021-07-26T23:04
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 26 июл – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Москвой и Минском.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видел единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Песков также заявлял, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://ria.ru/20210726/belorussiya-1742843404.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741807065.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире
23:03 26.07.2021 (обновлено: 23:04 26.07.2021)
 
Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией

Тихановская заявила, что выступает за нормальные отношения между Белоруссией и Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НЬЮ-ЙОРК, 26 июл – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Москвой и Минском.
"Мы хотим продолжать торговлю, выгодную для обоих государств, торговые отношения с Россией. Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения", - сказала Тихановская, выступая в Совете по международным делам в Нью-Йорке.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 02:20
Тихановская не опасается применения российских войск в Белоруссии
"И если Кремль хочет играть конструктивную роль в выходе их этого кризиса, единственное что они могут сделать - не вмешиваться во внутренние дела", - добавила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видел единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Песков также заявлял, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 10:33Сказано в эфире
Что скрывает Тихановская, говоря о желании "диалога с Россией"?
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
 
Светлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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