https://ria.ru/20210726/tikhanovskaya-1743015224.html

Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией

Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией - РИА Новости, 26.07.2021

Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Москвой и Минском. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T23:03

2021-07-26T23:03

2021-07-26T23:04

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июл – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Москвой и Минском.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видел единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Песков также заявлял, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20210726/belorussiya-1742843404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741807065.html

россия

белоруссия

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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире