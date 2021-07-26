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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210726/telekommunikatsii-1742878902.html
Доходы телекоммуникационного сектора КНР в I полугодии выросли на 8,7%
Доходы телекоммуникационного сектора КНР в I полугодии выросли на 8,7% - РИА Новости, 26.07.2021
Доходы телекоммуникационного сектора КНР в I полугодии выросли на 8,7%
В январе-июне 2021 года, по официальным данным, совокупные доходы телекоммуникационногосектора Китая выросли на 8,7% в годовом выражении до 753,3 миллиарда... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:53
2021-07-26T10:53
россия-китай: главное
china telecom
китай
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МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-июне 2021 года, по официальным данным, совокупные доходы телекоммуникационногосектора Китая выросли на 8,7% в годовом выражении до 753,3 миллиарда юаней (около 116,52 миллиарда долларов).Это на 2,2 процентного пункта больше, чем в первом квартале этого года, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.По состоянию на конец июня текущего года число пользователей мобильных телефонов трех китайских телекоммуникационных гигантов - China Telecom, China Mobile и China Unicom - составило более 1,61 миллиарда человек, что на 19,85 миллиона больше, чем в конце прошлого года, показали данные.В Китае также наблюдался более быстрый рост числа абонентов 5G. По данным министерства, на конец июня количество терминалов 5G составило 365 миллионов, что на 166 миллионов больше, чем в конце прошлого года.В вышеуказанных трех телекоммуникационных компаниях наблюдался устойчивый рост числа пользователей фиксированного широкополосного интернета, при этом число абонентов выросло до 510 миллионов к концу июня, что представляет собой чистое увеличение на 26,06 миллиона по сравнению с концом прошлого года.
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china telecom, китай
10:53 26.07.2021
 

Доходы телекоммуникационного сектора КНР в I полугодии выросли на 8,7%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-июне 2021 года, по официальным данным, совокупные доходы телекоммуникационногосектора Китая выросли на 8,7% в годовом выражении до 753,3 миллиарда юаней (около 116,52 миллиарда долларов).
Это на 2,2 процентного пункта больше, чем в первом квартале этого года, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.
Робо-такси компании Baidu в пекинском парке Шоуган - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 11:46Россия-Китай: Главное
Разработчики: китайские робо-такси безопаснее обычных
По состоянию на конец июня текущего года число пользователей мобильных телефонов трех китайских телекоммуникационных гигантов - China Telecom, China Mobile и China Unicom - составило более 1,61 миллиарда человек, что на 19,85 миллиона больше, чем в конце прошлого года, показали данные.
В Китае также наблюдался более быстрый рост числа абонентов 5G. По данным министерства, на конец июня количество терминалов 5G составило 365 миллионов, что на 166 миллионов больше, чем в конце прошлого года.
В вышеуказанных трех телекоммуникационных компаниях наблюдался устойчивый рост числа пользователей фиксированного широкополосного интернета, при этом число абонентов выросло до 510 миллионов к концу июня, что представляет собой чистое увеличение на 26,06 миллиона по сравнению с концом прошлого года.
 
Россия-Китай: ГлавноеChina TelecomКитай
 
 
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