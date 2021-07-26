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Украинского журналиста возмутил русский язык в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2
Украинского журналиста возмутил русский язык в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 26.07.2021
Украинского журналиста возмутил русский язык в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 проявляют неуважение к украинской аудитории, публикуя трейлеры на русском языке и игнорируя местные СМИ, об этом в статье для РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T01:11
2021-07-26T01:11
2021-07-26T02:46
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технологии
в мире
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 проявляют неуважение к украинской аудитории, публикуя трейлеры на русском языке и игнорируя местные СМИ, об этом в статье для агентства УНИАН заявил журналист Сергей Коршунов.Как заявил Коршунов, он очень гордится тем, что данную серию игр создали на Украине. "А вот разработчики горячо ожидаемого S.T.A.L.K.E.R. 2, видимо, нет. По крайней мере, так выглядят их действия со стороны", - написал он.Как указал журналист, в прошлогоднем дебютном трейлере игры можно было увидеть "одну важную деталь" - отрывок из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко, помещенный мелким шрифтом на одну из локаций. "Уже в июне 2021-го, спустя месяц после напряженной ситуации с войсками РФ у границ Украины, на выставке E3 студия показывает второй полноценный трейлер… на русском языке. То есть украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском? И это в такое время!" – возмутился Коршунов.При этом игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl с русской транслитерацией названия города Чернобыль, из-за чего "украинцы в сети справедливо возмутились", продолжает он. По мнению автора, ситуация выглядит так, будто разработчики "добровольно позволяют присвоить свои достижения кому-то еще".Кроме того, Коршунов выразил недовольство тем, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не стали официально комментировать слухи о привлечении рэпера Моргенштерна к тестированию игры. "Напомним, что этот российский артист внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины", - заявил он.Также журналист раскритиковал наличие в игре, помимо русской и английской, украинской озвучки, так как это, по его мнению, выглядит не как "позиция" разработчиков, а "как кость, брошенная игрокам, мол, чтобы не устраивали скандал, что украинская игра выйдет без локализации на родном языке"."Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно четко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем", - заключил Коршунов.Студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в апреле 2022 года.
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россия, украина, технологии, в мире
01:11 26.07.2021 (обновлено: 02:46 26.07.2021)
Украинского журналиста возмутил русский язык в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2
Украинский журналист Коршунов раскритиковал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 за трейлер на русском
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 проявляют неуважение к украинской аудитории, публикуя трейлеры на русском языке и игнорируя местные СМИ, об этом в статье для агентства УНИАН
заявил журналист Сергей Коршунов.
Как заявил Коршунов, он очень гордится тем, что данную серию игр создали на Украине
. "А вот разработчики горячо ожидаемого S.T.A.L.K.E.R. 2, видимо, нет. По крайней мере, так выглядят их действия со стороны", - написал он.
Как указал журналист, в прошлогоднем дебютном трейлере игры можно было увидеть "одну важную деталь" - отрывок из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко
, помещенный мелким шрифтом на одну из локаций. "Уже в июне 2021-го, спустя месяц после напряженной ситуации с войсками РФ
у границ Украины, на выставке E3 студия показывает второй полноценный трейлер… на русском языке. То есть украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском? И это в такое время!" – возмутился Коршунов.
При этом игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl с русской транслитерацией названия города Чернобыль, из-за чего "украинцы в сети справедливо возмутились", продолжает он. По мнению автора, ситуация выглядит так, будто разработчики "добровольно позволяют присвоить свои достижения кому-то еще".
Кроме того, Коршунов выразил недовольство тем, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не стали официально комментировать слухи о привлечении рэпера Моргенштерна к тестированию игры. "Напомним, что этот российский артист внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины", - заявил он.
Также журналист раскритиковал наличие в игре, помимо русской и английской, украинской озвучки, так как это, по его мнению, выглядит не как "позиция" разработчиков, а "как кость, брошенная игрокам, мол, чтобы не устраивали скандал, что украинская игра выйдет без локализации на родном языке".
"Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно четко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем", - заключил Коршунов.
Студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в апреле 2022 года.