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В Башкирии осужденный убил сокамерника и закопал тело в свинарнике колонии
В Башкирии осужденный убил сокамерника и закопал тело в свинарнике колонии - РИА Новости, 26.07.2021
В Башкирии осужденный убил сокамерника и закопал тело в свинарнике колонии
Осужденный за изнасилование и двойное убийство мужчина убил сокамерника и закопал его тело в свинарнике колонии в Башкирии, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:55
2021-07-26T17:04
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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УФА, 26 июл – РИА Новости. Осужденный за изнасилование и двойное убийство мужчина убил сокамерника и закопал его тело в свинарнике колонии в Башкирии, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, 14 июля 2021 года в исправительной колонии № 16 УФСИН России по Башкирии пропал 32-летний отбывающий наказание мужчина. "Следователями и следователями-криминалистами совместно с оперуполномоченными УФСИН России и регионального УФСИН проведен комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий по факту безвестного исчезновения заключенного, в результате установлено лицо, причастное к его убийству", - говорится в сообщении регионального следкома.По версии следствия, двое осужденных работали на свиноферме, расположенной на территории колонии. Во время работы они поссорились, в ходе конфликта 29-летний осужденный ударил деревянным бруском по голове 32-летнего сокамерника."От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Решив сокрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело потерпевшего под землей в одном из загонов для скота. В ходе проверки осужденных оперативным и следственным путем на предмет осведомленности об обстоятельствах исчезновения мужчины, причастность подозреваемого была установлена. Преступник сознался в содеянном и указал местонахождение тела потерпевшего", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве."В настоящее время следователи совместно с оперативниками ФСИН продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый в 2016 году был осужден за двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, к 22 годам лишения свободы", - информирует следственное ведомство.
https://ria.ru/20210726/pensioner-1742919712.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
16:55 26.07.2021 (обновлено: 17:04 26.07.2021)
 
В Башкирии осужденный убил сокамерника и закопал тело в свинарнике колонии

В Башкирии осужденный за изнасилование убил сокамерника и закопал тело в свинарнике колонии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 26 июл – РИА Новости. Осужденный за изнасилование и двойное убийство мужчина убил сокамерника и закопал его тело в свинарнике колонии в Башкирии, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 14 июля 2021 года в исправительной колонии № 16 УФСИН России по Башкирии пропал 32-летний отбывающий наказание мужчина. "Следователями и следователями-криминалистами совместно с оперуполномоченными УФСИН России и регионального УФСИН проведен комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий по факту безвестного исчезновения заключенного, в результате установлено лицо, причастное к его убийству", - говорится в сообщении регионального следкома.
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По версии следствия, двое осужденных работали на свиноферме, расположенной на территории колонии. Во время работы они поссорились, в ходе конфликта 29-летний осужденный ударил деревянным бруском по голове 32-летнего сокамерника.
"От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Решив сокрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело потерпевшего под землей в одном из загонов для скота. В ходе проверки осужденных оперативным и следственным путем на предмет осведомленности об обстоятельствах исчезновения мужчины, причастность подозреваемого была установлена. Преступник сознался в содеянном и указал местонахождение тела потерпевшего", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В настоящее время следователи совместно с оперативниками ФСИН продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый в 2016 году был осужден за двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, к 22 годам лишения свободы", - информирует следственное ведомство.
 
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