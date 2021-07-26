https://ria.ru/20210726/sokamernik-1742962253.html

В Башкирии осужденный убил сокамерника и закопал тело в свинарнике колонии

В Башкирии осужденный убил сокамерника и закопал тело в свинарнике колонии - РИА Новости, 26.07.2021

В Башкирии осужденный убил сокамерника и закопал тело в свинарнике колонии

Осужденный за изнасилование и двойное убийство мужчина убил сокамерника и закопал его тело в свинарнике колонии в Башкирии, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:55

2021-07-26T16:55

2021-07-26T17:04

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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УФА, 26 июл – РИА Новости. Осужденный за изнасилование и двойное убийство мужчина убил сокамерника и закопал его тело в свинарнике колонии в Башкирии, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, 14 июля 2021 года в исправительной колонии № 16 УФСИН России по Башкирии пропал 32-летний отбывающий наказание мужчина. "Следователями и следователями-криминалистами совместно с оперуполномоченными УФСИН России и регионального УФСИН проведен комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий по факту безвестного исчезновения заключенного, в результате установлено лицо, причастное к его убийству", - говорится в сообщении регионального следкома.По версии следствия, двое осужденных работали на свиноферме, расположенной на территории колонии. Во время работы они поссорились, в ходе конфликта 29-летний осужденный ударил деревянным бруском по голове 32-летнего сокамерника."От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Решив сокрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело потерпевшего под землей в одном из загонов для скота. В ходе проверки осужденных оперативным и следственным путем на предмет осведомленности об обстоятельствах исчезновения мужчины, причастность подозреваемого была установлена. Преступник сознался в содеянном и указал местонахождение тела потерпевшего", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве."В настоящее время следователи совместно с оперативниками ФСИН продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый в 2016 году был осужден за двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, к 22 годам лишения свободы", - информирует следственное ведомство.

https://ria.ru/20210726/pensioner-1742919712.html

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия