https://ria.ru/20210726/samolet-1742963766.html
Запасной борт "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталию
Запасной борт "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталию - РИА Новости, 26.07.2021
Запасной борт "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталию
Запасной борт белорусской "Белавиа" вместо экстренно севшего в "Домодедово" вылетел с пассажирами в Анталию из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:05
2021-07-26T17:05
2021-07-26T17:11
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Запасной борт белорусской "Белавиа" вместо экстренно севшего в "Домодедово" вылетел с пассажирами в Анталию из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24.Cогласно информации онлайн-табло московского аэропорта "Домодедово", Boeing 737-800 рейса "Белавиа" номер B29215 вылетел из терминала 1 в 16.57.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных на сервисе FlightRadar, самолет изменил курс и направился в сторону Москвы.Около полудня самолет благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово". Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления. При этом, по данным источника агентства, самолет садился с одним выключенным двигателем, а в Москву был направлен для более оперативного решения технических проблем. В "Белавиа" позже сообщили, что на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, планировалось направить запасной самолет для доставки пассажиров в Анталью. По уточненным данным компании, на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа.
https://ria.ru/20210726/samolet-1742900467.html
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россия, boeing 737-800, домодедово (аэропорт), москва, анталия, турция, белоруссия, происшествия, в мире, белавиа
17:05 26.07.2021 (обновлено: 17:11 26.07.2021)
Запасной борт "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталию
Flightradar24: запасной борт "Белавиа" вместо экстренно севшего в "Домодедово" вылетел в Анталию
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Запасной борт белорусской "Белавиа" вместо экстренно севшего в "Домодедово" вылетел с пассажирами в Анталию из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24
.
Cогласно информации онлайн-табло московского аэропорта "Домодедово", Boeing 737-800 рейса "Белавиа" номер B29215 вылетел из терминала 1 в 16.57.
Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных на сервисе FlightRadar, самолет изменил курс и направился в сторону Москвы.
Около полудня самолет благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово". Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления. При этом, по данным источника агентства, самолет садился с одним выключенным двигателем, а в Москву был направлен для более оперативного решения технических проблем. В "Белавиа" позже сообщили, что на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, планировалось направить запасной самолет для доставки пассажиров в Анталью. По уточненным данным компании, на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа.