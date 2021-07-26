https://ria.ru/20210726/samolet-1742963766.html

Запасной борт "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталию

Запасной борт "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталию - РИА Новости, 26.07.2021

Запасной борт "Белавиа" вылетел из Москвы в Анталию

Запасной борт белорусской "Белавиа" вместо экстренно севшего в "Домодедово" вылетел с пассажирами в Анталию из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:05

2021-07-26T17:05

2021-07-26T17:11

россия

boeing 737-800

домодедово (аэропорт)

москва

анталия

турция

белоруссия

происшествия

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Запасной борт белорусской "Белавиа" вместо экстренно севшего в "Домодедово" вылетел с пассажирами в Анталию из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24.Cогласно информации онлайн-табло московского аэропорта "Домодедово", Boeing 737-800 рейса "Белавиа" номер B29215 вылетел из терминала 1 в 16.57.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных на сервисе FlightRadar, самолет изменил курс и направился в сторону Москвы.Около полудня самолет благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово". Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления. При этом, по данным источника агентства, самолет садился с одним выключенным двигателем, а в Москву был направлен для более оперативного решения технических проблем. В "Белавиа" позже сообщили, что на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, планировалось направить запасной самолет для доставки пассажиров в Анталью. По уточненным данным компании, на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа.

https://ria.ru/20210726/samolet-1742900467.html

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москва

анталия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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