https://ria.ru/20210726/samolet-1742939593.html
Запасной борт "Белавиа" прибыл в "Домодедово"
Запасной борт "Белавиа" прибыл в "Домодедово" - РИА Новости, 26.07.2021
Запасной борт "Белавиа" прибыл в "Домодедово"
Запасной борт белорусской авиакомпании "Белавиа" прилетел в "Домодедово" за пассажирами, готовится к вылету в турецкую Анталию, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:18
2021-07-26T15:18
2021-07-26T15:18
boeing 737-800
белавиа
telegram (приложение)
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москва
анталия
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МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Запасной борт белорусской авиакомпании "Белавиа" прилетел в "Домодедово" за пассажирами, готовится к вылету в турецкую Анталию, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе национального перевозчика."Он (запасной самолет – ред.) уже там (в "Домодедово" - ред.). Готовятся к вылету в Анталию", - рассказала представитель пресс-службы.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных на сервисе FlightRadar, самолет изменил курс и направился в сторону Москвы.Около полудня самолет благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово". Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления. При этом, по данным источника агентства, самолет садился с одним выключенным двигателем, а в Москву был направлен для более оперативного решения технических проблем. В "Белавиа" позже сообщили, что на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, планировалось направить запасной самолет для доставки пассажиров в Анталью. По уточненным данным компании, на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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boeing 737-800, белавиа, telegram (приложение), домодедово (аэропорт), москва, анталия
Запасной борт "Белавиа" прибыл в "Домодедово"
Запасной борт "Белавиа" прибыл в "Домодедово", готовится вылететь в Анталию
МИНСК, 26 июл - РИА Новости.
Запасной борт белорусской
авиакомпании "Белавиа" прилетел в "Домодедово" за пассажирами, готовится к вылету в турецкую Анталию, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе национального перевозчика.
"Он (запасной самолет – ред.) уже там (в "Домодедово" - ред.). Готовятся к вылету в Анталию", - рассказала представитель пресс-службы.
Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных на сервисе FlightRadar, самолет изменил курс и направился в сторону Москвы.
Около полудня самолет благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово". Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления. При этом, по данным источника агентства, самолет садился с одним выключенным двигателем, а в Москву был направлен для более оперативного решения технических проблем. В "Белавиа" позже сообщили, что на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, планировалось направить запасной самолет для доставки пассажиров в Анталью. По уточненным данным компании, на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа.