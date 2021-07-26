https://ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742909669.html

В Ивановской области стартовала ревакцинация от COVID-19

В Ивановской области стартовала ревакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

В Ивановской области стартовала ревакцинация от COVID-19

Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Ивановской области, прививку можно сделать через полгода после предыдущей вакцинации, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:10

2021-07-26T13:10

2021-07-26T13:10

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здоровье - общество

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РЯЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Ивановской области, прививку можно сделать через полгода после предыдущей вакцинации, сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.Он отметил, что ревакцинация проводится на добровольной основе. "Решение о прохождении повторной вакцинации принимает пациент. Врач смотрит, чтобы прошел этот минимальный период в шесть месяцев", - уточнил Фокин.По данным правительства Ивановской области на 26 июля, за сутки в регионе выявлено 114 новых случаев COVID-19. Вакцинированы первым компонентом 261 071 человек, полный курс вакцинации прошли 181 799 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742857445.html

ивановская область

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