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https://ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742909669.html
В Ивановской области стартовала ревакцинация от COVID-19
В Ивановской области стартовала ревакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Ивановской области стартовала ревакцинация от COVID-19
Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Ивановской области, прививку можно сделать через полгода после предыдущей вакцинации, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:10
2021-07-26T13:10
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Ивановской области, прививку можно сделать через полгода после предыдущей вакцинации, сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.Он отметил, что ревакцинация проводится на добровольной основе. "Решение о прохождении повторной вакцинации принимает пациент. Врач смотрит, чтобы прошел этот минимальный период в шесть месяцев", - уточнил Фокин.По данным правительства Ивановской области на 26 июля, за сутки в регионе выявлено 114 новых случаев COVID-19. Вакцинированы первым компонентом 261 071 человек, полный курс вакцинации прошли 181 799 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742857445.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ивановская область, общество
13:10 26.07.2021
 
В Ивановской области стартовала ревакцинация от COVID-19

Директор депздрава Ивановской области Фокин: ревакцинация от COVID-19 стартовала в регионе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве
Медицинский работник во время вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт на территории ТЦ Садовод в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РЯЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Ивановской области, прививку можно сделать через полгода после предыдущей вакцинации, сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
"Ревакцинация стартовала. Фактически повторный курс вакцинации могут получить все вакцинированные граждане спустя шесть месяцев от момента последнего укола", - сказал Фокин.
Он отметил, что ревакцинация проводится на добровольной основе. "Решение о прохождении повторной вакцинации принимает пациент. Врач смотрит, чтобы прошел этот минимальный период в шесть месяцев", - уточнил Фокин.
По данным правительства Ивановской области на 26 июля, за сутки в регионе выявлено 114 новых случаев COVID-19. Вакцинированы первым компонентом 261 071 человек, полный курс вакцинации прошли 181 799 человек.
Пункт вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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