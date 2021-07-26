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Вступил в силу приговор французу за попытку вывезти из России радиостанцию

Вступил в силу приговор французу за попытку вывезти из России радиостанцию - РИА Новости, 26.07.2021

Вступил в силу приговор французу за попытку вывезти из России радиостанцию

Вступил в силу приговор французу, пытавшемуся вывезти из России в США новейшую военную радиостанцию "Азарт", он получил 2 года 1 месяц колонии, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:14

2021-07-26T10:14

2021-07-26T10:30

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сша

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вступил в силу приговор французу, пытавшемуся вывезти из России в США новейшую военную радиостанцию "Азарт", он получил 2 года 1 месяц колонии, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области."Вступил в законную силу обвинительный приговор Пресненского районного суда Москвы в отношении 59-летнего гражданина Французской Республики и Республики Северная Македония Тони Стефановски за совершение преступления, приготовление к контрабанде военной техники, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России", - говорится в сообщении.Он незаконно пытался вывезти в США два комплекта российских военных радиостанций Р-187-П1 "Азарт". В 2017 году Тони Стефановски познакомился с американцем Джорджем Энтони Олвеном, главой частной охранной фирмы AG Global Inc. Олвен предложил Стефановски переправить в США из России пять комплектов портативных военных радиостанций Р-187-П1 "Азарт". Однако тот пообещал переправить только две. За это он получил 30 тысяч долларов. Стефановски был задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег в обмен на чемодан с рациями.

https://ria.ru/20210423/gosizmena-1729615225.html

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россия, франция, сша, происшествия