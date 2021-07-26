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В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме - РИА Новости, 26.07.2021
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме
Пожарные локализовали возгорание в доме в центре Ростова-на-Дону на площади 350 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:45
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ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в доме в центре Ростова-на-Дону на площади 350 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Квартира на последнем этаже трехэтажного жилого дома на улице Островского, 7, загорелась в воскресенье вечером. Позже площадь возгорания выросла до 250 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали. Ранг пожара был повышен до четвертого."В 00.13 локализация пожара на площади 350 квадратных метрах", - сказал он. К ликвидации пожара привлечены более 130 человек и более 40 единиц техники.Как отмечается в краеведческом альманахе "Донской временник", здание, в котором произошел пожар, является бывшим доходным домом Евгеньева, построенным в конце ХIХ века в стиле эклектики. В оформлении фасада использованы элементы кирпичного декора, характерные для барокко и классицизма. Дом отражает стилистические особенности застройки исторического центра города.
https://ria.ru/20210725/pozhar-1742828683.html
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ростов-на-дону, происшествия
00:45 26.07.2021 (обновлено: 00:49 26.07.2021)
 
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме

В центре Ростова-на-Дону локализовали возгорание в жилом доме

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в доме в центре Ростова-на-Дону на площади 350 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Квартира на последнем этаже трехэтажного жилого дома на улице Островского, 7, загорелась в воскресенье вечером. Позже площадь возгорания выросла до 250 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали. Ранг пожара был повышен до четвертого.
"В 00.13 локализация пожара на площади 350 квадратных метрах", - сказал он. К ликвидации пожара привлечены более 130 человек и более 40 единиц техники.
Как отмечается в краеведческом альманахе "Донской временник", здание, в котором произошел пожар, является бывшим доходным домом Евгеньева, построенным в конце ХIХ века в стиле эклектики. В оформлении фасада использованы элементы кирпичного декора, характерные для барокко и классицизма. Дом отражает стилистические особенности застройки исторического центра города.
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