https://ria.ru/20210726/pozhar-1742840901.html

В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме

В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме - РИА Новости, 26.07.2021

В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме

Пожарные локализовали возгорание в доме в центре Ростова-на-Дону на площади 350 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T00:45

2021-07-26T00:45

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ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в доме в центре Ростова-на-Дону на площади 350 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Квартира на последнем этаже трехэтажного жилого дома на улице Островского, 7, загорелась в воскресенье вечером. Позже площадь возгорания выросла до 250 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали. Ранг пожара был повышен до четвертого."В 00.13 локализация пожара на площади 350 квадратных метрах", - сказал он. К ликвидации пожара привлечены более 130 человек и более 40 единиц техники.Как отмечается в краеведческом альманахе "Донской временник", здание, в котором произошел пожар, является бывшим доходным домом Евгеньева, построенным в конце ХIХ века в стиле эклектики. В оформлении фасада использованы элементы кирпичного декора, характерные для барокко и классицизма. Дом отражает стилистические особенности застройки исторического центра города.

https://ria.ru/20210725/pozhar-1742828683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия