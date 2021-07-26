Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742917790.html
Треть участков Подмосковья используется с нарушением законодательства
Треть участков Подмосковья используется с нарушением законодательства - РИА Новости, 26.07.2021
Треть участков Подмосковья используется с нарушением законодательства
Свыше 30% проверенных земельных участков Подмосковья используются с нарушением законодательства, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:54
2021-07-26T13:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39635/21/396352192_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_9dfd0511577cfa5f3cca823b84a6b0f3.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Свыше 30% проверенных земельных участков Подмосковья используются с нарушением законодательства, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.Всего согласно данным пресс-службы, с начала года земельные инспекторы Подмосковья осмотрели 118 тысяч участков, что в три раза больше, чем за весь 2020 год."С помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" земельные инспекторы установили, что 43 тысячи участков имеют нарушения земельного законодательства", - приводятся слова министра министр экологии и природопользования региона Андрея Разина.Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, лидером по типу нарушений, является неиспользование земли по назначению – 33 тысячи. На втором месте расположился факт коммерческого использования личных земель – 14 тысяч участков. Наличие борщевика на 7,3 тысячи участков.В ведомстве отметили, что на некоторых проверенных участков присутствует несколько нарушений.
https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742884955.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39635/21/396352192_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_38b814fec4c8e343a79dda29cb642130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
13:54 26.07.2021
 

Треть участков Подмосковья используется с нарушением законодательства

© РИА Новости / Коллаждокументы, бумаги, земля, земельный участок, коттедж, поселок, загородка
документы, бумаги, земля, земельный участок, коттедж, поселок, загородка - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Коллаж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Свыше 30% проверенных земельных участков Подмосковья используются с нарушением законодательства, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
Всего согласно данным пресс-службы, с начала года земельные инспекторы Подмосковья осмотрели 118 тысяч участков, что в три раза больше, чем за весь 2020 год.
Движение автомобилей на ЦКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 11:20Новости Подмосковья
Более 950 нарушений устранено вдоль вылетных магистралей Подмосковья
"С помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" земельные инспекторы установили, что 43 тысячи участков имеют нарушения земельного законодательства", - приводятся слова министра министр экологии и природопользования региона Андрея Разина.
Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, лидером по типу нарушений, является неиспользование земли по назначению – 33 тысячи. На втором месте расположился факт коммерческого использования личных земель – 14 тысяч участков. Наличие борщевика на 7,3 тысячи участков.
В ведомстве отметили, что на некоторых проверенных участков присутствует несколько нарушений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Лента новостейМолния