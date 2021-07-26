https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742917790.html

Треть участков Подмосковья используется с нарушением законодательства

Треть участков Подмосковья используется с нарушением законодательства - РИА Новости, 26.07.2021

Треть участков Подмосковья используется с нарушением законодательства

Свыше 30% проверенных земельных участков Подмосковья используются с нарушением законодательства, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:54

2021-07-26T13:54

2021-07-26T13:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Свыше 30% проверенных земельных участков Подмосковья используются с нарушением законодательства, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.Всего согласно данным пресс-службы, с начала года земельные инспекторы Подмосковья осмотрели 118 тысяч участков, что в три раза больше, чем за весь 2020 год."С помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" земельные инспекторы установили, что 43 тысячи участков имеют нарушения земельного законодательства", - приводятся слова министра министр экологии и природопользования региона Андрея Разина.Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, лидером по типу нарушений, является неиспользование земли по назначению – 33 тысячи. На втором месте расположился факт коммерческого использования личных земель – 14 тысяч участков. Наличие борщевика на 7,3 тысячи участков.В ведомстве отметили, что на некоторых проверенных участков присутствует несколько нарушений.

https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742884955.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)