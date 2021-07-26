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Киев не заинтересован в переговорах в очном формате, заявили в ЛНР
Киев не заинтересован в переговорах в очном формате, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.07.2021
Киев не заинтересован в переговорах в очном формате, заявили в ЛНР
Киев не заинтересован в проведении переговоров контактной группы по Донбассу в очном формате, так как дистанционно переговорный процесс проще затягивать, заявил РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:37
2021-07-26T10:20
алексей арестович
россия
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
обсе
луганская народная республика
леонид кравчук
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 26 июл – РИА Новости. Киев не заинтересован в проведении переговоров контактной группы по Донбассу в очном формате, так как дистанционно переговорный процесс проще затягивать, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.В минувшую пятницу советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры контактной группы по Донбассу могут быть перенесены из Минска в Австрию или Швейцарию. Ранее глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку."Про "в Минск мы больше не поедем" все больше заявляют Кравчуки и Арестовичи, которые ни разу в очных переговорах контактной группы участие и не принимали. С 11 марта 2020 года переговоры контактной группы по причине карантинных ограничений проходят только в дистанционном формате. За этот период состав украинской делегации был на 90% заменен", - прокомментировал ситуацию Мирошник.Он подчеркнул, что в дистанционном формате украинская делегация получила возможность открыто игнорировать обязательства по соблюдению конфиденциальности переговорного процесса."Переговорный процесс, в котором сегодня участвует украинская делегация, кардинально отличается от переговоров "за закрытыми дверьми", и для затягивания переговоров и распространения фейков об их содержании этот формат подходит гораздо лучше, чем традиционный вариант очных встреч. Это основная причина, почему Киев так активно отказывается от возврата к очным консультациям в Минске. Заинтересованности в достижении договоренностей у Киева просто нет", - считает Мирошник.Он уточнил, что представители России на последнем заседании контактной группы выступили с инициативой провести заседание, запланированное на 26 августа, уже в Минске в очном формате. По словам Мирошника, за это выступили также ОБСЕ, ЛНР и ДНР, "представители Киева промолчали"."Ждем фантасмагорических мотиваций отказа от украинских спикеров. Думаю, что они не заставят себя долго ждать", - дополнил Мирошник.
https://ria.ru/20210725/lnr-1742818126.html
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россия
луганская народная республика
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алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, родион мирошник, обсе, луганская народная республика, леонид кравчук, киев, в мире
09:37 26.07.2021 (обновлено: 10:20 26.07.2021)
 
Киев не заинтересован в переговорах в очном формате, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник: Киев не заинтересован в проведении переговоров в очном формате

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 26 июл – РИА Новости. Киев не заинтересован в проведении переговоров контактной группы по Донбассу в очном формате, так как дистанционно переговорный процесс проще затягивать, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
В минувшую пятницу советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры контактной группы по Донбассу могут быть перенесены из Минска в Австрию или Швейцарию. Ранее глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку.
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"Про "в Минск мы больше не поедем" все больше заявляют Кравчуки и Арестовичи, которые ни разу в очных переговорах контактной группы участие и не принимали. С 11 марта 2020 года переговоры контактной группы по причине карантинных ограничений проходят только в дистанционном формате. За этот период состав украинской делегации был на 90% заменен", - прокомментировал ситуацию Мирошник.
Он подчеркнул, что в дистанционном формате украинская делегация получила возможность открыто игнорировать обязательства по соблюдению конфиденциальности переговорного процесса.
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"Переговорный процесс, в котором сегодня участвует украинская делегация, кардинально отличается от переговоров "за закрытыми дверьми", и для затягивания переговоров и распространения фейков об их содержании этот формат подходит гораздо лучше, чем традиционный вариант очных встреч. Это основная причина, почему Киев так активно отказывается от возврата к очным консультациям в Минске. Заинтересованности в достижении договоренностей у Киева просто нет", - считает Мирошник.
Он уточнил, что представители России на последнем заседании контактной группы выступили с инициативой провести заседание, запланированное на 26 августа, уже в Минске в очном формате. По словам Мирошника, за это выступили также ОБСЕ, ЛНР и ДНР, "представители Киева промолчали".
"Ждем фантасмагорических мотиваций отказа от украинских спикеров. Думаю, что они не заставят себя долго ждать", - дополнил Мирошник.
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