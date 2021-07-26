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СК проверит видео с женщиной, выгнавшей детей-инвалидов с площадки
СК проверит видео с женщиной, выгнавшей детей-инвалидов с площадки - РИА Новости, 26.07.2021
СК проверит видео с женщиной, выгнавшей детей-инвалидов с площадки
В Санкт-Петербурге началась доследственная проверка после публикаций в СМИ о женщине, выгонявшей детей с особенностями развития с детской площадки. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:17
2021-07-26T21:04
особенности развития
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
дети
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге началась доследственная проверка после публикаций в СМИ о женщине, выгонявшей детей с особенностями развития с детской площадки. Как уточнили в главке СК по городу, по результатам примут процессуальное решение. Кроме того, как сообщили организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница", они обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга. На видео, которое выложили на странице лагеря в Instagram, видно, что жительница ЖК "Балтийская жемчужина" пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: "Вам здесь не место", "больные дети пугают наших детей", "у нас еще этого не было в доме", "вы отсюда съедете"."Мы обратились в полицию, чтобы установить личность этой женщины, потому что она не первый раз к нам подходит и оскорбляет. И что ожидать от нее в следующий раз, неизвестно. Мы также обратились в полицию с заявлением о проверке в отношении нее по статье 5.61 ("Оскорбление") КоАП", — рассказала РИА Новости одна из руководителей лагеря Валерия Катаева.Она отметила, что попытается решить конфликт мирно и хочет договориться с женщиной о времени для прогулок, чтобы они не пересекались с ней и ее внучкой, но не намерена пускать ситуацию на самотек.В комментариях к видео местные жители указали имя зачинщицы конфликта, корреспондент РИА Новости попытался связаться с ней, но женщина удалила свою страницу в соцсети "ВКонтакте" и не ответила на звонки.В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили факт подачи заявления о конфликте на детской площадке.Руководитель регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов в Петербурге сообщила РИА Новости, что сейчас организация готовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и открыть уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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"Вы здесь гулять не будете" – петербурженка выгоняет с площадки детей с особенностями
«Уводите детей отсюда. Они пугают наших детей. Вы здесь гулять не будете». В Петербурге женщина попыталась выгнать с игровой площадки детей с особенностями развития. Там они гуляли с воспитателями центра помощи «Какая разница!», который находится рядом. На кадрах, опубликованных основательницей центра Валерией Катаевой, женщина ведёт себя агрессивно, хватает воспитателя за руки и пытается выбить телефон. При этом, по словам Катаевой, ребёнок женщины «качался на больших качелях» вместе с воспитанниками центра и «был искренне рад». Сотрудники центра уже обратились в полицию
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особенности развития, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, дети, происшествия
19:17 26.07.2021 (обновлено: 21:04 26.07.2021)
 
СК проверит видео с женщиной, выгнавшей детей-инвалидов с площадки

СК в Санкт-Петербурге решил проверить женщину, выгонявшую детей с особенностями с площадки

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге началась доследственная проверка после публикаций в СМИ о женщине, выгонявшей детей с особенностями развития с детской площадки.
Как уточнили в главке СК по городу, по результатам примут процессуальное решение.
Кроме того, как сообщили организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница", они обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга.
На видео, которое выложили на странице лагеря в Instagram, видно, что жительница ЖК "Балтийская жемчужина" пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: "Вам здесь не место", "больные дети пугают наших детей", "у нас еще этого не было в доме", "вы отсюда съедете".
Анна и Алиса Чистяковы - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Ресурсы на исходе: почему детям с аутизмом нет места в обычной школе
"Мы обратились в полицию, чтобы установить личность этой женщины, потому что она не первый раз к нам подходит и оскорбляет. И что ожидать от нее в следующий раз, неизвестно. Мы также обратились в полицию с заявлением о проверке в отношении нее по статье 5.61 ("Оскорбление") КоАП", — рассказала РИА Новости одна из руководителей лагеря Валерия Катаева.
Она отметила, что попытается решить конфликт мирно и хочет договориться с женщиной о времени для прогулок, чтобы они не пересекались с ней и ее внучкой, но не намерена пускать ситуацию на самотек.
В комментариях к видео местные жители указали имя зачинщицы конфликта, корреспондент РИА Новости попытался связаться с ней, но женщина удалила свою страницу в соцсети "ВКонтакте" и не ответила на звонки.
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 21:51
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершиныДвукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию из Крыма и руководитель проекта "Верь в себя" Михаил Сапаров помогает детям с особенностями развития покорять вершины. Зимой ребята тренируются в зале на скалодроме, а летом выезжают в Бахчисарай.
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили факт подачи заявления о конфликте на детской площадке.
Руководитель регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов в Петербурге сообщила РИА Новости, что сейчас организация готовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и открыть уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
 
особенности развитияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургДетиПроисшествия
 
 
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