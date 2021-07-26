https://ria.ru/20210726/oruzhie-1742879555.html
В России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием
В России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием - РИА Новости, 26.07.2021
В России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием
ФСБ раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 российских регионов. Спецоперация проходила совместно с МВД и Росгвардией. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:57
2021-07-26T10:57
2021-07-26T12:09
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
красноярский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742894463_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_08d319284ee5f068853cda4797d42424.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ФСБ раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 российских регионов. Спецоперация проходила совместно с МВД и Росгвардией.Обыски прошли в июле от Москвы и Крыма до Красноярского края и Амурской области. Задержаны 45 человек, прекращена работа 32 подпольных мастерских.Специалисты изъяли 272 ствола, в том числе американский ружейный гранатомет М-79, советский авиационный пулемет 1930-х ШКАС и ручной пулемет ДП, вставший на вооружение еще в конце 20-х, а также винтажное (ППШ, ППД, MP-40, винтовки Мосина и так далее) и современное стрелковое оружие (в том числе бесшумная снайперская винтовка "Винторез").Кроме того, силовики нашли стреляющую "авторучку", 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 26,5 тысячи патронов, 130 килограммов взрывчатки и 20 глушителей.Объявления о продаже публиковались в интернете, оплата производилась через электронные платежные системы, а доставка — по почте и транспортно-экспедиционными компаниями.В ФСБ напомнили, что с 12 июля усилена ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления и сбыта оружия. Действия задержанных будут квалифицировать уже с учетом новых норм — им грозит до 20 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/podrolnoe-1595708543.html
москва
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742894463_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_30b1b1d1122285195628411b55440856.jpg
Задержание незаконных торговцев оружием. Кадры ФСБ
ФСБ раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 российских регионов.Изъяты 272 ствола, которые рассылались покупателям по почте.
2021-07-26T10:57
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, красноярский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
10:57 26.07.2021 (обновлено: 12:09 26.07.2021)
В России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием
ФСБ сообщила о задержании 45 подпольных оружейников в 25 регионах России
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ФСБ
раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 российских регионов. Спецоперация проходила совместно с МВД и Росгвардией
.
Обыски прошли в июле от Москвы
и Крыма до Красноярского края
и Амурской области
. Задержаны 45 человек, прекращена работа 32 подпольных мастерских.
Специалисты изъяли 272 ствола, в том числе американский ружейный гранатомет М-79, советский авиационный пулемет 1930-х ШКАС и ручной пулемет ДП, вставший на вооружение еще в конце 20-х, а также винтажное (ППШ, ППД, MP-40, винтовки Мосина и так далее) и современное стрелковое оружие (в том числе бесшумная снайперская винтовка "Винторез").
Кроме того, силовики нашли стреляющую "авторучку", 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 26,5 тысячи патронов, 130 килограммов взрывчатки и 20 глушителей.
Объявления о продаже публиковались в интернете, оплата производилась через электронные платежные системы, а доставка — по почте и транспортно-экспедиционными компаниями.
В ФСБ напомнили, что с 12 июля усилена ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления и сбыта оружия. Действия задержанных будут квалифицировать уже с учетом новых норм — им грозит до 20 лет лишения свободы.