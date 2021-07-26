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В России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием
В России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием - РИА Новости, 26.07.2021
В России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием
ФСБ раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 российских регионов. Спецоперация проходила совместно с МВД и Росгвардией. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:57
2021-07-26T12:09
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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красноярский край
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ФСБ раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 российских регионов. Спецоперация проходила совместно с МВД и Росгвардией.Обыски прошли в июле от Москвы и Крыма до Красноярского края и Амурской области. Задержаны 45 человек, прекращена работа 32 подпольных мастерских.Специалисты изъяли 272 ствола, в том числе американский ружейный гранатомет М-79, советский авиационный пулемет 1930-х ШКАС и ручной пулемет ДП, вставший на вооружение еще в конце 20-х, а также винтажное (ППШ, ППД, MP-40, винтовки Мосина и так далее) и современное стрелковое оружие (в том числе бесшумная снайперская винтовка "Винторез").Кроме того, силовики нашли стреляющую "авторучку", 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 26,5 тысячи патронов, 130 килограммов взрывчатки и 20 глушителей.Объявления о продаже публиковались в интернете, оплата производилась через электронные платежные системы, а доставка — по почте и транспортно-экспедиционными компаниями.В ФСБ напомнили, что с 12 июля усилена ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления и сбыта оружия. Действия задержанных будут квалифицировать уже с учетом новых норм — им грозит до 20 лет лишения свободы.
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Задержание незаконных торговцев оружием. Кадры ФСБ
ФСБ раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 российских регионов.Изъяты 272 ствола, которые рассылались покупателям по почте.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, красноярский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
10:57 26.07.2021 (обновлено: 12:09 26.07.2021)
 
В России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием

ФСБ сообщила о задержании 45 подпольных оружейников в 25 регионах России

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ФСБ раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 российских регионов. Спецоперация проходила совместно с МВД и Росгвардией.
Обыски прошли в июле от Москвы и Крыма до Красноярского края и Амурской области. Задержаны 45 человек, прекращена работа 32 подпольных мастерских.
Специалисты изъяли 272 ствола, в том числе американский ружейный гранатомет М-79, советский авиационный пулемет 1930-х ШКАС и ручной пулемет ДП, вставший на вооружение еще в конце 20-х, а также винтажное (ППШ, ППД, MP-40, винтовки Мосина и так далее) и современное стрелковое оружие (в том числе бесшумная снайперская винтовка "Винторез").
Кроме того, силовики нашли стреляющую "авторучку", 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 26,5 тысячи патронов, 130 килограммов взрывчатки и 20 глушителей.
Объявления о продаже публиковались в интернете, оплата производилась через электронные платежные системы, а доставка — по почте и транспортно-экспедиционными компаниями.
В ФСБ напомнили, что с 12 июля усилена ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления и сбыта оружия. Действия задержанных будут квалифицировать уже с учетом новых норм — им грозит до 20 лет лишения свободы.
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2 февраля, 16:50Сказано в эфире
Эксперт оценил ситуацию с подпольными оружейниками в России
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваКрасноярский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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