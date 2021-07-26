https://ria.ru/20210726/onischenko-1742937241.html
Онищенко напомнил о требованиях к "шведским столам" в условиях коронавируса
Онищенко напомнил о требованиях к "шведским столам" в условиях коронавируса - РИА Новости, 26.07.2021
Онищенко напомнил о требованиях к "шведским столам" в условиях коронавируса
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что отели должны соблюдать предъявляемые требования к "шведским столам", при РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:09
2021-07-26T15:09
2021-07-26T15:09
туризм
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
геннадий онищенко
турция
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что отели должны соблюдать предъявляемые требования к "шведским столам", при их игнорировании создаются риски для распространения коронавируса и других инфекций.Ранее глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил РИА Новости, что турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного "шведского стола" при пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты."Надо соблюдать те требования, которые им (отелям - ред.) предъявляются. Они являются в определенной мере гарантией этого. Ну а если они не соблюдаются, то не только коронавирус, тут вульгарная дизентерия может сработать", - рассказал РИА Новости Онищенко.При этом он отметил, что стоит обратить внимание на структуру блюд, входящих в "шведский стол" и максимально подвергать их термической обработке.До этого российские СМИ сообщили, что в отелях Антальи туристы из РФ заметили существенное отступление от правил, действующих в Турции в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, в некоторых отелях еду на тарелки накладывают не официанты в масках и перчатках, а сами туристы, как это было ранее на "шведских столах".Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.Также министерство культуры и туризма Турции сообщало о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".
https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741623351.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, геннадий онищенко, турция
Онищенко напомнил о требованиях к "шведским столам" в условиях коронавируса
Депутат ГД Онищенко напомнил отелям о требованиях к "шведским столам" в условиях коронавируса
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко
заявил, что отели должны соблюдать предъявляемые требования к "шведским столам", при их игнорировании создаются риски для распространения коронавируса и других инфекций.
Ранее глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил РИА Новости, что турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного "шведского стола" при пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты.
"Надо соблюдать те требования, которые им (отелям - ред.) предъявляются. Они являются в определенной мере гарантией этого. Ну а если они не соблюдаются, то не только коронавирус, тут вульгарная дизентерия может сработать", - рассказал РИА Новости Онищенко.
При этом он отметил, что стоит обратить внимание на структуру блюд, входящих в "шведский стол" и максимально подвергать их термической обработке.
До этого российские СМИ сообщили, что в отелях Антальи
туристы из РФ заметили существенное отступление от правил, действующих в Турции
в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, в некоторых отелях еду на тарелки накладывают не официанты в масках и перчатках, а сами туристы, как это было ранее на "шведских столах".
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России
начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
Также министерство культуры и туризма Турции сообщало о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".