Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/olimpiada-1743008743.html
Путин поздравил сборную России со вторым местом на олимпиаде по математике
Путин поздравил сборную России со вторым местом на олимпиаде по математике - РИА Новости, 26.07.2021
Путин поздравил сборную России со вторым местом на олимпиаде по математике
Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ со вторым местом в медальном зачёте Международной олимпиады по математике, отметив, что это заслуженная... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:19
2021-07-26T21:26
россия
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742554490_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_e01f6653b82a4b7b888d1827fa4afd46.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ со вторым местом в медальном зачёте Международной олимпиады по математике, отметив, что это заслуженная награда за годы упорного труда, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее сообщалось, что российские школьники стали вторыми в медальном зачёте Международной математической олимпиады, заработав шесть медалей."Дорогие Иван, Айдар, Матвей, Данил, Максим, Андрей! Поздравляю вас и ваших тренеров с отличным выступлением на 62-й Международной олимпиаде по математике. Этот командный успех – большая, заслуженная награда за годы упорного творческого труда, за ваш талант и подвижничество ваших наставников. И конечно, особенно ценно, что столь яркое, вдохновляющее событие произошло в преддверии Международного конгресса математиков, который состоится в Санкт-Петербурге в будущем году", - говорится в телеграмме.Президент также пожелал ребятам из сборной новых достижений и всего самого доброго.Золотые медали завоевали Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Айдар Ибрагимов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва), Матвей Исупов (Лицей № 41, Ижевск, Удмуртская Республика), Данил Сибгатуллин (Школа № 1589, Москва), Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург). Обладателем серебряной медали стал Андрей Шевцов (Лицей "Вторая школа", Москва).
https://ria.ru/20210724/olimpiada-1742698304.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742554490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b55fb41b38869ff986a60dfe7c383f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, москва
21:19 26.07.2021 (обновлено: 21:26 26.07.2021)
 
Путин поздравил сборную России со вторым местом на олимпиаде по математике

Президент Путин поздравил сборную России со вторым местом на Международной олимпиаде по математике

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ со вторым местом в медальном зачёте Международной олимпиады по математике, отметив, что это заслуженная награда за годы упорного труда, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что российские школьники стали вторыми в медальном зачёте Международной математической олимпиады, заработав шесть медалей.
Российская сборная завоевала золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021) - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 15:13
Путин поздравил победителей Международной олимпиады по физике
"Дорогие Иван, Айдар, Матвей, Данил, Максим, Андрей! Поздравляю вас и ваших тренеров с отличным выступлением на 62-й Международной олимпиаде по математике. Этот командный успех – большая, заслуженная награда за годы упорного творческого труда, за ваш талант и подвижничество ваших наставников. И конечно, особенно ценно, что столь яркое, вдохновляющее событие произошло в преддверии Международного конгресса математиков, который состоится в Санкт-Петербурге в будущем году", - говорится в телеграмме.
Президент также пожелал ребятам из сборной новых достижений и всего самого доброго.
Золотые медали завоевали Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Айдар Ибрагимов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва), Матвей Исупов (Лицей № 41, Ижевск, Удмуртская Республика), Данил Сибгатуллин (Школа № 1589, Москва), Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург). Обладателем серебряной медали стал Андрей Шевцов (Лицей "Вторая школа", Москва).
 
РоссияВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в ряде регионов
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Лента новостейМолния