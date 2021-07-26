https://ria.ru/20210726/olimpiada-1743008743.html

Путин поздравил сборную России со вторым местом на олимпиаде по математике

Путин поздравил сборную России со вторым местом на олимпиаде по математике - РИА Новости, 26.07.2021

Путин поздравил сборную России со вторым местом на олимпиаде по математике

Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ со вторым местом в медальном зачёте Международной олимпиады по математике, отметив, что это заслуженная... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T21:19

2021-07-26T21:19

2021-07-26T21:26

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ со вторым местом в медальном зачёте Международной олимпиады по математике, отметив, что это заслуженная награда за годы упорного труда, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее сообщалось, что российские школьники стали вторыми в медальном зачёте Международной математической олимпиады, заработав шесть медалей."Дорогие Иван, Айдар, Матвей, Данил, Максим, Андрей! Поздравляю вас и ваших тренеров с отличным выступлением на 62-й Международной олимпиаде по математике. Этот командный успех – большая, заслуженная награда за годы упорного творческого труда, за ваш талант и подвижничество ваших наставников. И конечно, особенно ценно, что столь яркое, вдохновляющее событие произошло в преддверии Международного конгресса математиков, который состоится в Санкт-Петербурге в будущем году", - говорится в телеграмме.Президент также пожелал ребятам из сборной новых достижений и всего самого доброго.Золотые медали завоевали Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Айдар Ибрагимов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва), Матвей Исупов (Лицей № 41, Ижевск, Удмуртская Республика), Данил Сибгатуллин (Школа № 1589, Москва), Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург). Обладателем серебряной медали стал Андрей Шевцов (Лицей "Вторая школа", Москва).

https://ria.ru/20210724/olimpiada-1742698304.html

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россия, владимир путин, москва