21:19 26.07.2021 (обновлено: 21:26 26.07.2021)
Путин поздравил сборную России со вторым местом на олимпиаде по математике
Президент Путин поздравил сборную России со вторым местом на Международной олимпиаде по математике
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ со вторым местом в медальном зачёте Международной олимпиады по математике, отметив, что это заслуженная награда за годы упорного труда, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что российские школьники стали вторыми в медальном зачёте Международной математической олимпиады, заработав шесть медалей.
"Дорогие Иван, Айдар, Матвей, Данил, Максим, Андрей! Поздравляю вас и ваших тренеров с отличным выступлением на 62-й Международной олимпиаде по математике. Этот командный успех – большая, заслуженная награда за годы упорного творческого труда, за ваш талант и подвижничество ваших наставников. И конечно, особенно ценно, что столь яркое, вдохновляющее событие произошло в преддверии Международного конгресса математиков, который состоится в Санкт-Петербурге в будущем году", - говорится в телеграмме.
Президент также пожелал ребятам из сборной новых достижений и всего самого доброго.
Золотые медали завоевали Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Айдар Ибрагимов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва), Матвей Исупов (Лицей № 41, Ижевск, Удмуртская Республика), Данил Сибгатуллин (Школа № 1589, Москва), Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург). Обладателем серебряной медали стал Андрей Шевцов (Лицей "Вторая школа", Москва).