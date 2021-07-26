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Одноклассники запустили раздел с новым форматом игр
Одноклассники запустили раздел с новым форматом игр - РИА Новости, 26.07.2021
Одноклассники запустили раздел с новым форматом игр
Одноклассники запустили направление гиперказуальных игр. Так называют простые игры с элементарной механикой. На витрине соцсети появился отдельный раздел с... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:03
2021-07-26T12:03
одноклассники
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Одноклассники запустили направление гиперказуальных игр. Так называют простые игры с элементарной механикой. На витрине соцсети появился отдельный раздел с ними.Такие игры отличаются простыми правилами и не требуют от пользователя времени на обучение. Игрок должен проходить испытания разного уровня сложности, при этом в играх может не быть внутренних платежей. Для получения дополнительных бонусов достаточно посмотреть рекламу.Играть можно бесплатно на любом устройстве: компьютере, мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК на Android и iOS. При этом пользователям не нужно дополнительно скачивать и устанавливать приложения на устройство — все игры доступны прямо из основного сайта или приложения Одноклассников.
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одноклассники
12:03 26.07.2021
 

Одноклассники запустили раздел с новым форматом игр

© Depositphotos / AntonioGuillemFСчастливая девушка
Счастливая девушка - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Одноклассники запустили направление гиперказуальных игр. Так называют простые игры с элементарной механикой. На витрине соцсети появился отдельный раздел с ними.

Такие игры отличаются простыми правилами и не требуют от пользователя времени на обучение. Игрок должен проходить испытания разного уровня сложности, при этом в играх может не быть внутренних платежей. Для получения дополнительных бонусов достаточно посмотреть рекламу.
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В Одноклассниках появилась лента новостей к старту Игр в Токио

Играть можно бесплатно на любом устройстве: компьютере, мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК на Android и iOS. При этом пользователям не нужно дополнительно скачивать и устанавливать приложения на устройство — все игры доступны прямо из основного сайта или приложения Одноклассников.
 
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