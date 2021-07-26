https://ria.ru/20210726/odinochestvo-1742941122.html
В Евросоюзе сообщили о "пандемии одиночества"
В Евросоюзе сообщили о "пандемии одиночества" - РИА Новости, 26.07.2021
В Евросоюзе сообщили о "пандемии одиночества"
Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством в Евросоюзе зафиксировал удвоение во время пандемии... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:23
2021-07-26T15:23
2021-07-26T15:24
одиночество
здоровье - общество
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством в Евросоюзе зафиксировал удвоение во время пандемии коронавируса числа людей, чувствующих себя одинокими.Ученые также предупреждают, что в ЕС существует риск развития "пандемии одиночества", который требует немедленного вмешательства.В документе поясняется, что если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%. При этом проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Кроме того, одиночество одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.Если до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы Евросоюза демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).Кроме того, у жителей ЕС в среднем на 20-30% снизились положительные ощущения (чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересованности), и на ту же цифру увеличились отрицательные эмоции, включая напряжение и подавленность.Вице-президент Еврокомиссии по вопросам демографии Дубравка Шуйца, комментируя доклад JRC, отметила, что "пандемия коронавируса выдвинула на первый план такие проблемы, как одиночество и социальная изоляция"."Эти проблемы существовали и ранее, но общество не уделяло им большого внимания. Теперь мы должны начать лучше понимать и решать эти проблемы… Нам необходимо подумать, как совместными усилиями построить более устойчивое и сплоченное общество в ЕС", - считает она.Европейские политики подчеркивают, что необходима всеобъемлющая работа всех институтов ЕС по преодолению европейской проблемы одиночества.Очередное исследование одиночества среди жителей Евросоюза, как ожидается, будет проведено в 2022 году, планируется также и создание интернет-платформы для мониторинга одиночества в режиме реального времени.
https://ria.ru/20210222/odinochestvo-1598184746.html
https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html
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одиночество, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, в мире
15:23 26.07.2021 (обновлено: 15:24 26.07.2021)
В Евросоюзе сообщили о "пандемии одиночества"
В Евросоюзе заявили о риске "пандемии одиночества"
БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости.
Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством в Евросоюзе
зафиксировал удвоение во время пандемии коронавируса числа людей, чувствующих себя одинокими.
Ученые также предупреждают, что в ЕС существует риск развития "пандемии одиночества", который требует немедленного вмешательства.
"Согласно докладу JRC, каждый четвертый житель ЕС чувствует себя одиноким, число одиноких людей во время пандемии коронавируса удвоилось во всех возрастных группах… По сравнению с 2016 годом уровень одиночества среди лиц в возрасте 18-35 лет увеличился в четыре раза", - говорится в докладе.
В документе поясняется, что если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%. При этом проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Кроме того, одиночество одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.
Если до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы Евросоюза демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).
Кроме того, у жителей ЕС в среднем на 20-30% снизились положительные ощущения (чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересованности), и на ту же цифру увеличились отрицательные эмоции, включая напряжение и подавленность.
"На этот рост чувства одиночества, безусловно, оказали влияние санитарные меры по изоляции, однако существует опасение развития возможной пандемии одиночества. Это требует вмешательства и эффективных мер противодействия", - указывается в докладе.
Вице-президент Еврокомиссии
по вопросам демографии Дубравка Шуйца, комментируя доклад JRC, отметила, что "пандемия коронавируса выдвинула на первый план такие проблемы, как одиночество и социальная изоляция".
"Эти проблемы существовали и ранее, но общество не уделяло им большого внимания. Теперь мы должны начать лучше понимать и решать эти проблемы… Нам необходимо подумать, как совместными усилиями построить более устойчивое и сплоченное общество в ЕС", - считает она.
Европейские политики подчеркивают, что необходима всеобъемлющая работа всех институтов ЕС по преодолению европейской проблемы одиночества.
Очередное исследование одиночества среди жителей Евросоюза, как ожидается, будет проведено в 2022 году, планируется также и создание интернет-платформы для мониторинга одиночества в режиме реального времени.