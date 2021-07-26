https://ria.ru/20210726/odinochestvo-1742941122.html

В Евросоюзе сообщили о "пандемии одиночества"

В Евросоюзе сообщили о "пандемии одиночества" - РИА Новости, 26.07.2021

В Евросоюзе сообщили о "пандемии одиночества"

Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством в Евросоюзе зафиксировал удвоение во время пандемии... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:23

2021-07-26T15:23

2021-07-26T15:24

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством в Евросоюзе зафиксировал удвоение во время пандемии коронавируса числа людей, чувствующих себя одинокими.Ученые также предупреждают, что в ЕС существует риск развития "пандемии одиночества", который требует немедленного вмешательства.В документе поясняется, что если в 2016 году около 12% жителей ЕС чувствовали себя одинокими, то во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%. При этом проблема одиночества одинаково остро сегодня стоит перед всеми возрастными категориями, а также перед мужчинами и женщинами. Кроме того, одиночество одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности.Если до пандемии Северная Европа отличалась самым низким (всего 6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы Евросоюза демонстрируют практически одинаковый его уровень (от 22% до 26%).Кроме того, у жителей ЕС в среднем на 20-30% снизились положительные ощущения (чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересованности), и на ту же цифру увеличились отрицательные эмоции, включая напряжение и подавленность.Вице-президент Еврокомиссии по вопросам демографии Дубравка Шуйца, комментируя доклад JRC, отметила, что "пандемия коронавируса выдвинула на первый план такие проблемы, как одиночество и социальная изоляция"."Эти проблемы существовали и ранее, но общество не уделяло им большого внимания. Теперь мы должны начать лучше понимать и решать эти проблемы… Нам необходимо подумать, как совместными усилиями построить более устойчивое и сплоченное общество в ЕС", - считает она.Европейские политики подчеркивают, что необходима всеобъемлющая работа всех институтов ЕС по преодолению европейской проблемы одиночества.Очередное исследование одиночества среди жителей Евросоюза, как ожидается, будет проведено в 2022 году, планируется также и создание интернет-платформы для мониторинга одиночества в режиме реального времени.

https://ria.ru/20210222/odinochestvo-1598184746.html

https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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одиночество, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, в мире