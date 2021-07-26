https://ria.ru/20210726/moskva-1742936898.html
В Москве двое мальчиков сбежали из детского сада
В Москве двое мальчиков сбежали из детского сада - РИА Новости, 26.07.2021
В Москве двое мальчиков сбежали из детского сада
Прокуратура Москвы начала проверку после того, как двое детей сбежали из детского сада на западе столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:09
2021-07-26T15:09
2021-07-26T18:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как двое детей сбежали из детского сада на западе столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 26 июля из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзная, двое малолетних 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Позднее мальчики были обнаружены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Директор школы №1507 в Москве Александр Кирилов уточнил, что из дошкольного отделения сбежали четверо детей, все найдены."Сегодня во время прогулки четверо наших воспитанников пролезли под забором и покинули территорию дошкольного отделения... Спустя несколько минут один из мальчиков самостоятельно вернулся в детский сад, трех ребят нашли неподалеку от дошкольного отделения", - сообщил РИА Новости Кирилов.Директор добавил, что никакой угрозы жизни и здоровью детей нет, сейчас два ребенка вернулись к занятиям в образовательной организации, двух других воспитанников родители забрали домой.
https://ria.ru/20210513/detsad-1732217294.html
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москва, происшествия
15:09 26.07.2021 (обновлено: 18:05 26.07.2021)
В Москве двое мальчиков сбежали из детского сада
Двое мальчиков сбежали из детского сада на западе Москвы, проводится проверка
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после того, как двое детей сбежали из детского сада на западе столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 26 июля из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзная, двое малолетних 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Позднее мальчики были обнаружены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Директор школы №1507 в Москве Александр Кирилов уточнил, что из дошкольного отделения сбежали четверо детей, все найдены.
"Сегодня во время прогулки четверо наших воспитанников пролезли под забором и покинули территорию дошкольного отделения... Спустя несколько минут один из мальчиков самостоятельно вернулся в детский сад, трех ребят нашли неподалеку от дошкольного отделения", - сообщил РИА Новости Кирилов.
Директор добавил, что никакой угрозы жизни и здоровью детей нет, сейчас два ребенка вернулись к занятиям в образовательной организации, двух других воспитанников родители забрали домой.